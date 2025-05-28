путин выдвинул очередные условия прекращения войны Reuters узнало подробности — Finance.ua

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путин выдвинул очередные условия прекращения войны Reuters узнало подробности

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путин выдвинул очередные условия прекращения войны Reuters узнало подробности
путин выдвинул очередные условия прекращения войны Reuters узнало подробности
Президент россии владимир путин выдвинул условия прекращения войны в Украине: письменное обещание Запада не расширять НАТО на восток и частичное снятие санкций.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, близкие к кремлю.
путин требует от западных лидеров письменно зафиксировать отказ от расширения НАТО, в том числе исключить возможное членство Украины, Грузии и Молдовы, сообщили российские собеседники агентства.
Среди других условий:
  • нейтралитет Украины;
  • снятие части западных санкций;
  • решение вопроса о замороженных российских активах;
  • защита прав русскоговорящего населения в Украине.
«путин готов к миру, но не любой ценой», — заявил один из собеседников, близких к кремлю.
По его словам, если путин не достигнет соглашения на своих условиях, он попытается «военными победами» показать Украине и Европе, что «мир завтра будет еще более болезненным».
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Украина настаивает, что россия не может иметь право вето на ее стремление к НАТО, и требует от Запада надежных гарантий безопасности для защиты от будущих атак.
НАТО ранее заявляло, что не изменит политику «открытой двери» из-за требований москвы.
После более чем двухчасового разговора с Трампом на прошлой неделе путин согласился работать над меморандумом, который определит основы мирного соглашения, включая сроки прекращения огня. россия уже готовит свой проект документа, но сроки завершения неизвестны, заявил российский МИД.
По материалам:
Forbes.ua
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