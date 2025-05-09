путин не прекратит войну, даже если захочет: ОП объяснили, как должна действовать Украина — Finance.ua

путин не прекратит войну, даже если захочет: ОП объяснили, как должна действовать Украина Сегодня 20:20

путин не прекратит войну, даже если захочет: ОП объяснили, как должна действовать Украина

Надежды на то, что путин согласятся добровольно прекратить вторжение в Украину в результате мирных переговоров, являются «большой иллюзией», поскольку «с россией невозможно вести рациональные переговоры».

Такое мнение советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал в интервью The Times

Он уверен, что россия «не может, не хочет и не будет» прекращать боевые действия в Украине, если ее не принудят к этому экономические санкции и удары по ее военной инфраструктуре.

«Все разговоры о том, как можно вести переговоры с россией и договариваться о чем-то прагматичном и рациональном, — это всего лишь иллюзия, одна большая иллюзия», — подчеркнул Подоляк.

Он также сказал, что путин теперь не сможет отменить свое вторжение, даже если захочет, потому что Кремль полностью перестроил экономику россии вокруг войны, и Москва, вероятно, столкнется с «восстанием», если попытается это сделать.

«Военно-промышленный комплекс в россии сегодня является единственным развитым сектором экономики, и множество людей зарабатывают на войне, либо непосредственно, либо обслуживая войну на предприятиях и т. д. Перенаправить все это будет некуда… Если бы путин остановил войну сейчас, без принуждения, то это вызвало бы восстание. Людям негде было бы зарабатывать такие большие деньги, а также некуда было бы выплеснуть свою ненависть. россия не может, по крайней мере добровольно, выйти из этой войны сейчас», — уверен он.

В то же время, по его убеждению, Украину не обязательно ждет вечная война, и россию можно заставить отступить.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.