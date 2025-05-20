Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по войне на Украине, назвал условие — Finance.ua

Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по войне на Украине, назвал условие
Президент США Дональд Трамп после телефонного звонка российскому диктатору владимиру путину и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому намекнул на возможность выхода Вашингтона из переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует CNN.
По словам Трампа, во время разговора с Путиным, он спросил последнего: «Когда мы закончим это кровопролитие (войну в Украине — ред.), эту кровавую баню?»
В частности добавил, что Штаты могут «отойти» от переговоров, если Белый дом сочтет, что не может помочь, поскольку в вопросе урегулирования полномасштабной войны задействованы «очень большие эго».
«Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать», — заявил президент.
Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли он о встрече с российским диктатором во время разговора, американский лидер заявил, что они поднимали этот вопрос.
Звонок Трампа путину и Зеленскому
19 мая Трамп провел телефонный разговор с путиным, а также дважды связался с Зеленским.
Как сообщили СМИ, сначала глава Белого дома позвонил по телефону президенту Украины, после чего состоялся его разговор с путиным, а впоследствии он еще раз провел разговор с украинским лидером.
После общения с диктатором Трамп подчеркнул, что россия и Украина должны без промедления начать переговорный процесс, чтобы договориться о прекращении боевых действий и завершении вооруженного конфликта.
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