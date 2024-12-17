Нефть дешевеет из-за беспокойства по поводу спроса — Finance.ua

Нефть дешевеет из-за беспокойства по поводу спроса Сегодня 20:20 — Энергетика

Нефть дешевеет из-за беспокойства по поводу спроса

Цены на нефть во вторник, 17 декабря, снизились на фоне экономических данных Китая, которые вызвали обеспокоенность спросом, тогда как инвесторы оставались осторожными перед решением Федеральной резервной системы США относительно процентной ставки.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также Нефть завершает неделю ростом цен на фоне санкций против Ирана и рф

Цены на нефть Brent снизились на 6 центов до 73,85 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 11 центов до 70,60 доллара за баррель.

«На цены повлияла фиксация прибыли после роста на 6% на прошлой неделе и серии неутешительных данных об экономике Китая», — сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

В понедельник цены снизились с многонедельных максимумов из-за неожиданной слабости данных о потребительских расходах в Китае, несмотря на рост промышленного производства, а также из-за того, что инвесторы перешли к модели удержания перед заседанием ФРС.

Во вторник и среду ФРС проведет свое последнее политическое заседание в этом году, на котором, как ожидается, снизит процентные ставки на четверть процентного пункта.

«Снижение на 25 базисных пунктов уже было учтено рынком, поэтому любые сюрпризы (от заседания ФРС) могут сдвинуть рынок», — сказал Ан Фам, аналитик LSEG.

Читайте также В Минэнерго объяснили, сколько придется жить с графиками отключения света

Более низкие процентные ставки могут стимулировать экономический рост и спрос на нефть.

Прогнозы по нефти на следующий год омрачены ростом поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, таких как США и Бразилия, и замедлением спроса, главным образом в Китае.

Международное энергетическое агентство заявило в своем ежемесячном отчете на прошлой неделе, что даже несмотря на то, что группа производителей ОПЕК+ продолжает сокращать добычу, в следующем году избыток поставок составит 950 тыс. баррелей в день — около 1% мировых поставок.

В понедельник Европейская комиссия объявила о 15-м пакете санкций ЕС против россии из-за ее вторжения в Украину, включая более жесткие меры против китайских организаций и больше судов из так называемого «теневого флота» москвы, которые не регулируются и не застрахованы обычными западными поставщиками.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.