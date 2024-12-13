Нефть завершает неделю ростом цен на фоне санкций против Ирана и рф — Finance.ua
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Нефть завершает неделю ростом цен на фоне санкций против Ирана и рф

Энергетика
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Цены на нефть стабилизировались в пятницу, 13 декабря, направляясь к своему первому недельному росту с конца ноября, поскольку дополнительные санкции против Ирана и россии усилили обеспокоенность по поводу предложения.
Об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть Brent поднялись на 7 центов до 73,48 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate стоила 70,11 долларов за баррель, что на 9 центов больше.
Оба контракта могут закончить неделю более чем 3% ростом из-за беспокойства по поводу перебоев в поставках из-за усиления санкций против россии и Ирана и надежды, что стимулирующие меры Китая могут повысить спрос на потребительские цены на нефть.
Данные Китая на этой неделе показали, что импорт сырой нефти в ноябре впервые за семь месяцев вырос в годовом исчислении из-за снижения цен и накопления запасов.
Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста глобального спроса на нефть в 2025 году до 1,1 миллиона баррелей в сутки с 990 тыс. баррелей благодаря стимулирующим мерам Китая.
Три крупнейших производителя нефти в Канаде прогнозируют большую добычу в 2025 году. Основываясь на рекордной добыче в США, Goldman Sachs ожидает, что добыча сланцевой нефти Lower 48 вырастет на 600 тысяч б/с в 2025 году, хотя рост может замедлиться, если Brent упадет ниже 70 долларов за баррель.
Инвесторы также делают ставку на то, что ФРС сократит расходы по заимствованию на следующей неделе и продолжит сокращение на следующий год после того, как экономические данные показали, что недельные требования на страхование на случай безработицы неожиданно выросли.
По материалам:
Укрінформ
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