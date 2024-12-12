В Минэнерго объяснили, сколько придется жить с графиками отключения света — Finance.ua

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В Минэнерго объяснили, сколько придется жить с графиками отключения света

Энергетика
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В Минэнерго объяснили, сколько придется жить с графиками отключения света
В Минэнерго объяснили, сколько придется жить с графиками отключения света
Украинцы будут вынуждены жить с графиками отключений света по меньшей мере до весны. Такой прогноз высказал заместитель министра энергетики Роман Андарак в комментарии «Новини.LIVE».
«Мы будем пытаться сделать так, чтобы этих графиков не было. Для этого есть возможность, есть перспективы, работаем над ремонтом, нам помогают партнеры, приедет дополнительное оборудование, если не будут стрелять», — отметил он.
Андарак отметил, что недавно была мощная атака на генерацию восточной части Украины, поэтому графики отключений света пока не будут отменены.
«Пытаются мои коллеги восстановить, отремонтировать в той мере, в какой это все возможно, но система работает на пределе. Это не то, что мы имеем какие-то резервы и их не выдаем из системы, система работает по максимуму, мы должны собирать все, что есть. По мере ремонтов, по мере ввода дополнительных объектов генерации, то ли традиционная генерация, то ли распределенная генерация, то ли эффективно внедрена, конечно, все отключения будут уменьшаться, но не хочу особо прогнозировать, предотвращать, потому что эти обстрелы непредсказуемы, у нас еще долгая зима впереди, нужно запастись стойкостью», — отметил замминистра энергетики.
По его словам, российские оккупанты целенаправленно бьют по слабым местам энергосистемы, чтобы причинить украинцам максимальный ущерб.
По материалам:
УНІАН
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