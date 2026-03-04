Рада приняла закон о стратегическом резерве горючего Сегодня 17:15 — Энергетика

Рада приняла закон о стратегическом резерве горючего

В последние дни наблюдается рост стоимости горючего. Основные причины — колебания мировых цен на нефть, геополитические риски и валютный фактор. Поскольку Украина значительно импортирует нефтепродукты, изменения на внешних рынках быстро влияют на внутренние цены.

В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отмечают , что, несмотря на повышение розничных цен, дефицита горючего в Украине пока нет.

Закон о стратегических запасах горючего

Для повышения энергетической безопасности Верховная Рада приняла закон «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов».

Документ предусматривает создание в Украине стратегического резерва горючего. Часть таких запасов (до 25%) могут храниться на территории стран Европейского Союза.

Закон также устанавливает обязанность импортеров и производителей нефти и нефтепродуктов формировать и поддерживать соответствующие резервы.

Читайте также Газ в Украине подорожал на фоне войны на Ближнем Востоке

Использование этих запасов предусмотрено только в кризисных ситуациях и не применимо для коммерческой деятельности.

Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно.

Используются ли стратегические запасы сейчас

Механизм стратегического резерва еще не применяется для интервенций на рынке, поскольку идет этап его формирования. Соответственно нынешняя ценовая ситуация не связана с использованием резервов.

После формирования соответствующий резерв станет дополнительным стабилизирующим фактором на энергетическом рынке.

Какие механизмы работают сейчас

Для полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует следующие механизмы:

постоянный мониторинг цен, маржи и объемов снабжения;

координация с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики;



контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущение сговора;



диверсификация источников поставок через европейские направления.



Напомним, ранее Finance.ua писал , что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от повышения цен на топливо. Он подчеркнул, что в условиях войны, когда значительная часть страны вынуждена использовать генераторы, топливный бизнес должен учитывать общественную ответственность и не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

Со своей стороны заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский отметил , что конфликт в Иране пока не приведет к резким изменениям в украинской экономике, а введение дополнительных экономических ограничений пока не требуется. В то же время, в случае затягивания конфликта цены могут вырасти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.