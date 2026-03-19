Сонячні панелі: яка потужність потрібна для дому Сьогодні 08:05 — Енергетика

Сонячна електростанція для дому

Сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки. Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.

Про це йдеться у матеріалі ЛУН, підготовленому разом із фахівчинею з енергетичної політики ГО «Екодія» Дариною Ярошовець.

Як правильно розрахувати потужність

Перш за все необхідно визначити фактичне споживання електроенергії. Для цього достатньо проаналізувати платіжки за світло.

У середньому 1 кВт сонячної електростанції в Україні виробляє 3−4 кВт·год електроенергії на добу. Наприклад, якщо домогосподарство споживає близько 250 кВт·год на місяць, то оптимальна потужність станції становитиме приблизно 2,7−3 кВт з урахуванням технічних втрат.

Якщо ж планується використання енергоємних приладів — бойлера, кондиціонера або електрокотла — варто закладати потужність від 3,5−4 кВт і більше.

Для більш точних розрахунків експерти радять користуватися спеціалізованими онлайн-сервісами, такими як Global Solar Atlas або PVGIS.

Де встановлювати сонячні панелі

Найчастіше панелі монтують на даху, однак це не єдиний варіант. Їх також можна розміщувати:

на землі;

на стінах будинку;

на спеціальних конструкціях.

Дах дозволяє економити простір, тоді як наземні установки дають змогу краще налаштувати кут нахилу панелей і спростити їх обслуговування.

Важливо також правильно організувати підключення — зокрема, прокласти кабелі до інвертора, який перетворює постійний струм у змінний для використання в будинку.

Скільки це коштує

Вартість домашньої сонячної електростанції залежить від її потужності та конфігурації. Станом на сьогодні система на 3−5 кВт коштує приблизно 50−90 тисяч гривень за 1 кВт потужності (разом із обладнанням і монтажем).

Для більших систем (5'10 кВт) загальна ціна зростає, але вартість одного кіловата зазвичай зменшується.

Якщо потрібно забезпечити будинок електроенергією вночі або під час відключень, систему можна доповнити акумуляторами.

Чи можна заробляти на електроенергії

Домашні сонячні електростанції можуть не лише покривати власні потреби, а й приносити дохід. В Україні діє механізм «зеленого тарифу», який дозволяє продавати надлишок електроенергії в мережу.

Для цього необхідно:

отримати технічні умови від оператора мережі;

встановити станцію відповідно до вимог;

встановити двонаправлений лічильник;

укласти договір із гарантованим покупцем.

Наразі виплати становлять близько 7,36 грн за кВт·год електроенергії, переданої в мережу.

