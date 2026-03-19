0 800 307 555
укр
Сонячні панелі: яка потужність потрібна для дому

Енергетика
68
Сонячна електростанція для дому
Сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки. Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.
Про це йдеться у матеріалі ЛУН, підготовленому разом із фахівчинею з енергетичної політики ГО «Екодія» Дариною Ярошовець.

Як правильно розрахувати потужність

Перш за все необхідно визначити фактичне споживання електроенергії. Для цього достатньо проаналізувати платіжки за світло.
У середньому 1 кВт сонячної електростанції в Україні виробляє 3−4 кВт·год електроенергії на добу. Наприклад, якщо домогосподарство споживає близько 250 кВт·год на місяць, то оптимальна потужність станції становитиме приблизно 2,7−3 кВт з урахуванням технічних втрат.
Якщо ж планується використання енергоємних приладів — бойлера, кондиціонера або електрокотла — варто закладати потужність від 3,5−4 кВт і більше.
Для більш точних розрахунків експерти радять користуватися спеціалізованими онлайн-сервісами, такими як Global Solar Atlas або PVGIS.

Де встановлювати сонячні панелі

Найчастіше панелі монтують на даху, однак це не єдиний варіант. Їх також можна розміщувати:
  • на землі;
  • на стінах будинку;
  • на спеціальних конструкціях.
Дах дозволяє економити простір, тоді як наземні установки дають змогу краще налаштувати кут нахилу панелей і спростити їх обслуговування.
Важливо також правильно організувати підключення — зокрема, прокласти кабелі до інвертора, який перетворює постійний струм у змінний для використання в будинку.

Скільки це коштує

Вартість домашньої сонячної електростанції залежить від її потужності та конфігурації. Станом на сьогодні система на 3−5 кВт коштує приблизно 50−90 тисяч гривень за 1 кВт потужності (разом із обладнанням і монтажем).
Для більших систем (5'10 кВт) загальна ціна зростає, але вартість одного кіловата зазвичай зменшується.
Якщо потрібно забезпечити будинок електроенергією вночі або під час відключень, систему можна доповнити акумуляторами.

Чи можна заробляти на електроенергії

Домашні сонячні електростанції можуть не лише покривати власні потреби, а й приносити дохід. В Україні діє механізм «зеленого тарифу», який дозволяє продавати надлишок електроенергії в мережу.
Для цього необхідно:
  • отримати технічні умови від оператора мережі;
  • встановити станцію відповідно до вимог;
  • встановити двонаправлений лічильник;
  • укласти договір із гарантованим покупцем.
Наразі виплати становлять близько 7,36 грн за кВт·год електроенергії, переданої в мережу.
Раніше ми повідомляли, що Finance.ua зібрав ключову інформацію про умови участі, порядок подання заявок і можливості використання коштів енегетичної допомоги для українців.
За матеріалами:
Діло
Альтернативна енергетикаЕнергетикаСонячні панеліСонячна енергетикаСонячні електростанції
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems