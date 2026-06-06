На тлі атак українських дронів у росії в травні знизилося виробництво дизпального ще на 10% — Reuters
Виробництво дизельного пального в росії в травні скоротилося приблизно на 10%, оскільки атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи змусили їх скоротити або призупинити виробництво.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з аналізом даних, нафтопереробні заводи у рф, які постраждали від дронів, скоротили виробництво дизельного пального до 1 мільйона метричних тонн у квітні та ще до 600 000 тонн у травні.
За даними співрозмовників у галузі, виробництво дизельного пального у росії у березні становило 7,5 мільйона тонн.
Як показали дані джерел на ринку та компанії LSEG, на початку трваня експорт морського дизельного пального та газойлю морем з росії зріс на 8%, до приблизно 3,25 мільйона метричних тонн у квітні, якщо порівняти з березнем, що незначно менше у порівнянні з 3,3 мільйона тонн у квітні минулого року.
Згідно з даними агентства, цей експорт у травні залишався стабільним.
Зменшення видобутку продукції в результаті атак дронів потенційно обмежує можливості рф скористатися перевагами зростання цін на нафту, пов’язаного з війною в Ірані, що призвело до безпрецедентних збоїв на енергетичному ринку через фактичне закриття Ормузької протоки.
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