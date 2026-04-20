Цены на нефть снова выросли из-за обострения между США и Ираном Сегодня 10:10 — Энергетика

Нефтяные скважины

Цены на нефть в понедельник, 20 апреля, выросли более чем на 5% на фоне опасений, что перемирие между США и Ираном может быть сорвано. Причиной стало сообщение о захвате США иранского грузового судна, в то время как движение через Ормузский пролив остается практически заблокированным.

Об этом пишет Reuters

По состоянию на 06:38 по Гринвичу фьючерсы на Brent выросли на 4,81 доллара (5,32%) — до 95,19 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 4,96 доллара (5,92%) — до 88,81 доллара за баррель.

В пятницу оба показателя потеряли около 9% — это было самое большое дневное падение с 18 апреля. Тогда цены снизились после заявлений Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на период прекращения огня.

Напряжение вокруг Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран согласился больше не перекрывать пролив.

Впрочем, ситуация быстро усложнилась. По словам аналитика Sparta Commodities Джун Го, уже в течение 24 часов после заявлений об открытии пролива были зафиксированы обстрелы танкеров со стороны Корпуса стражей Исламской революции.

Это усилило беспокойство судовладельцев и сдержало возобновление судоходства.

Аналитики отмечают, что фундаментальные показатели рынка ухудшаются, поскольку 10−11 миллионов баррелей нефти в сутки остаются вне рынка.

Обострение между США и Ираном

США заявили о захвате иранского грузового судна, пытавшегося прорвать блокаду. В ответ Иран заявил о намерении принять меры, что повышает риск возобновления боевых действий.

Кроме того, Тегеран сообщил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров, которые США планировали провести до завершения двухнедельного перемирия.

Неопределенность и реакция рынка

США продолжают поддерживать блокаду иранских портов, тогда как Иран сначала ослабил, а затем снова усилил ограничения в проливе, через который до войны проходила почти пятая часть мировых поставок нефти.

Аналитики отмечают, что рынок остается чрезвычайно волатильным.

По словам представителя MST Marquee Сола Кавоника, цены больше реагируют на заявления сторон, чем на реальную ситуацию.

Читайте также Война в Иране ведет к худшему нефтяному кризису в истории

Он также подчеркнул, что объявление об открытии пролива было преждевременным, а судовладельцы не будут спешить возвращаться без четких гарантий безопасности.

По данным Kpler, в субботу через Ормузский пролив прошло более 20 судов с нефтью, сжиженным газом, металлами и удобрениями.

Это самый большой показатель с 1 марта, однако общее движение через пролив остается значительно ограниченным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.