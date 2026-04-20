0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Цены на нефть снова выросли из-за обострения между США и Ираном

Энергетика
51
Нефтяные скважины
Цены на нефть в понедельник, 20 апреля, выросли более чем на 5% на фоне опасений, что перемирие между США и Ираном может быть сорвано. Причиной стало сообщение о захвате США иранского грузового судна, в то время как движение через Ормузский пролив остается практически заблокированным.
Об этом пишет Reuters.
По состоянию на 06:38 по Гринвичу фьючерсы на Brent выросли на 4,81 доллара (5,32%) — до 95,19 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 4,96 доллара (5,92%) — до 88,81 доллара за баррель.
Читайте также
В пятницу оба показателя потеряли около 9% — это было самое большое дневное падение с 18 апреля. Тогда цены снизились после заявлений Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на период прекращения огня.

Напряжение вокруг Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран согласился больше не перекрывать пролив.
Впрочем, ситуация быстро усложнилась. По словам аналитика Sparta Commodities Джун Го, уже в течение 24 часов после заявлений об открытии пролива были зафиксированы обстрелы танкеров со стороны Корпуса стражей Исламской революции.
Это усилило беспокойство судовладельцев и сдержало возобновление судоходства.
Аналитики отмечают, что фундаментальные показатели рынка ухудшаются, поскольку 10−11 миллионов баррелей нефти в сутки остаются вне рынка.

Обострение между США и Ираном

США заявили о захвате иранского грузового судна, пытавшегося прорвать блокаду. В ответ Иран заявил о намерении принять меры, что повышает риск возобновления боевых действий.
Кроме того, Тегеран сообщил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров, которые США планировали провести до завершения двухнедельного перемирия.

Неопределенность и реакция рынка

США продолжают поддерживать блокаду иранских портов, тогда как Иран сначала ослабил, а затем снова усилил ограничения в проливе, через который до войны проходила почти пятая часть мировых поставок нефти.
Аналитики отмечают, что рынок остается чрезвычайно волатильным.
По словам представителя MST Marquee Сола Кавоника, цены больше реагируют на заявления сторон, чем на реальную ситуацию.
Читайте также
Он также подчеркнул, что объявление об открытии пролива было преждевременным, а судовладельцы не будут спешить возвращаться без четких гарантий безопасности.
По данным Kpler, в субботу через Ормузский пролив прошло более 20 судов с нефтью, сжиженным газом, металлами и удобрениями.
Это самый большой показатель с 1 марта, однако общее движение через пролив остается значительно ограниченным.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НефтьЭкспорт нефти
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems