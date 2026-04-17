0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Война в Иране обогатила нефтяных гигантов мира: рф — среди лидеров, — Guardian

Энергетика
23
Война в Иране обогатила нефтяных гигантов мира: рф — среди лидеров, — Guardian
Война в Иране обогатила нефтяных гигантов мира: рф — среди лидеров, — Guardian
Крупнейшие нефтегазовые компании мира за первый месяц войны на Ближнем Востоке ежечасно зарабатывали более 30 миллионов долларов.
Об этом говорится в анализе, проведенном изданием Guardian на основании данных консалтинговой компании Rystad Energy.
Среди крупнейших выгодоприобретателей от войны на Ближнем Востоке — Saudi Aramco, «Газпром» и ExxonMobil.
В материале отмечается, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco благодаря войне в Иране может дополнительно заработать по итогам 2026 года 25,5 миллиарда долларов, если средняя цена на нефть составит 100 долларов.
Три российские компании — «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» — заработают 23,9 миллиарда долларов при аналогичных условиях.
Отмечается, что война на Ближнем Востоке обеспечила россии дополнительное финансирование российско-украинской войны. По данным анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в марте россия получала доходы от экспорта нефти в размере 840 млн. долларов в день, что на 50% больше, чем в феврале.
Американский нефтяной гигант Exxon Mobile, по подсчетам Guardian, дополнительно обогатится на 11 млрд долларов в 2026 году, если цена нефти будет держаться на уровне 100 долларов. Британская Shell — на 6,8 миллиарда долларов.
На фоне дополнительных доходов, полученных мировыми нефтяными гигантами за счет войны на Ближнем Востоке, растет давление с целью введения налога на сверхприбыли. Европейская комиссия рассматривает обращение министров финансов Германии, Испании, Италии, Португалии и Австрии с просьбой «послать четкий сигнал о том, что получающие прибыль от последствий войны должны внести свой вклад в облегчение бремени для широких слоев населения».
«Это позволило бы финансировать временные меры помощи, особенно для потребителей, и сдержать рост инфляции, не обременяя дополнительно государственные бюджеты», — отметили министры в письме от 4 апреля.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems