Сегодня 20:17 — Энергетика

Война в Иране обогатила нефтяных гигантов мира: рф — среди лидеров, — Guardian

Крупнейшие нефтегазовые компании мира за первый месяц войны на Ближнем Востоке ежечасно зарабатывали более 30 миллионов долларов.

Об этом говорится в анализе, проведенном изданием Guardian на основании данных консалтинговой компании Rystad Energy.

Среди крупнейших выгодоприобретателей от войны на Ближнем Востоке — Saudi Aramco, «Газпром» и ExxonMobil.

В материале отмечается, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco благодаря войне в Иране может дополнительно заработать по итогам 2026 года 25,5 миллиарда долларов, если средняя цена на нефть составит 100 долларов.

Три российские компании — «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» — заработают 23,9 миллиарда долларов при аналогичных условиях.

Отмечается, что война на Ближнем Востоке обеспечила россии дополнительное финансирование российско-украинской войны. По данным анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в марте россия получала доходы от экспорта нефти в размере 840 млн. долларов в день, что на 50% больше, чем в феврале.

Американский нефтяной гигант Exxon Mobile, по подсчетам Guardian, дополнительно обогатится на 11 млрд долларов в 2026 году, если цена нефти будет держаться на уровне 100 долларов. Британская Shell — на 6,8 миллиарда долларов.

На фоне дополнительных доходов, полученных мировыми нефтяными гигантами за счет войны на Ближнем Востоке, растет давление с целью введения налога на сверхприбыли. Европейская комиссия рассматривает обращение министров финансов Германии, Испании, Италии, Португалии и Австрии с просьбой «послать четкий сигнал о том, что получающие прибыль от последствий войны должны внести свой вклад в облегчение бремени для широких слоев населения».

«Это позволило бы финансировать временные меры помощи, особенно для потребителей, и сдержать рост инфляции, не обременяя дополнительно государственные бюджеты», — отметили министры в письме от 4 апреля.

