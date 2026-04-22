В Киеве готовят альтернативу ТЭЦ для одного из районов

Агентство восстановления разрабатывает альтернативные решения для защиты столицы от энергетического шантажа и атак на ТЭЦ. Потребителей подстрахуют резервным питанием.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава агентства Сергей Сухомлин провел рабочую встречу с ведущими инженерами, теплотехниками и учеными Национальной академии наук Украины.

Главной темой обсуждения стала защита критической инфраструктуры Киева и создание надежной альтернативы централизованному отоплению.

В частности, разработка системы резервного теплообеспечения для теплового района одной из ТЭЦ города Киева учитывая риски враждебных атак критической инфраструктуры.

Участники совещания проанализировали несколько вариантов усиления энергосистемы района, включая использование установок когенерации и внедрение автономных источников питания.

«В целях безопасности не буду раскрывать все инструменты. Но правительство уделяет большое внимание Киеву и наша задача — к следующему отопительному сезону создать альтернативную систему резервного теплообеспечения, чтобы сделать невозможным ситуацию, с которой мы столкнулись этой зимой», — отметил он.

Напомним, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки рф 3 февраля.

