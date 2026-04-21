В Украине начали снижаться цены на топливо Сегодня 15:05 — Энергетика

Снижение мировых цен на нефтепродукты за последнюю неделю начало влиять на украинский розничный рынок. Сети АЗС постепенно снижают цены, однако темпы корректировки остаются сдержанными.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Бензин дешевеет медленнее из-за предварительного умеренного роста стоимости, тогда как на дизель отдельные операторы уже снижают цены на 2 грн/л и больше. Цены на сжиженный газ снижаются осторожно, сохраняя значительный спред.

Динамика мировых и оптовых цен

С 13 по 17 апреля средняя стоимость бензина в Европе уменьшилась на $79/т (свыше 3,1 грн/л), дизельного горючего — на $235/т (около 10,4 грн/л).

Цены на дизтопливо в Европе

Фьючерсы на газойль на лондонской бирже потеряли около $190/т (8,4 грн/л), но на 20 апреля частично отыграли падение на фоне геополитических рисков.

Фьючерсы на газойль на лондонской бирже

По данным Консалтинговой группы «А-95», с 13 по 20 апреля оптовые цены в Украине снизились:

дизель на 4,78 грн/л до 83,51 грн/л;

бензин А-95 на 0,93 грн/л до 66,24 грн/л.

Сжиженный газ подешевел на 2 940 грн/т (около 1,6 грн/л) до 77 500 грн/т (41,85 грн/л).

В то же время на цены оказывал давление валютный фактор: за неделю курс доллара вырос до 44,12 грн (+0,54 грн), евро до 51,87 грн (+0,87 грн). Это прибавило к стоимости бензина около 0,90 грн/л, дизеля — более 1,1 грн/л, LPG — 0,57 грн/л.

Реакция розничного сегмента

Розничные цены снижались медленнее оптовых:

дизель — минус 60 коп./л (89,92 грн/л);

бензин — минус 42 коп./л (72,71 грн/л);

сжиженный газ — минус 5 коп./л (48,99 грн/л).

Сдерживающими факторами остаются дорогостоящие запасы, новые поставки по высоким ценам и низкая маржинальность.

В то же время рынок восстановил положительный спрэд между оптом и розницей. На 20 апреля он превысил 6,4 грн/л для бензина и дизеля. На газе спрэд составил 7,14 грн/л.

Спред между оптовыми и розничными ценами

Ценовая динамика в сетях АЗС

После выходных большинство операторов начали корректировать цены:

ОККО и WOG снизили стоимость дизеля на 2 грн/л и бензина на 1 грн/л (91,90 грн/л и 75,90 грн/л соответственно).

KLO: дизель подешевел на 2 грн/л, в недельной динамике — минус 1 грн/л (89,90 грн/л).

Ukrnafta снизила цену на дизель на 1 грн/л (88,50 грн/л), но за неделю зафиксирован рост на 60 коп./л.

UPG: минус 2 грн/л на дизеле (89 грн/л).

Parallel: дизель — минус 2 грн/л, бензин — минус 1 грн/л.

Chipo зафиксировала наибольшее понижение: дизель — минус 2,45 грн/л (89,42 грн/л), бензин — минус 4,28 грн/л (71,60 грн/л).

Socar снизил цены на 1,09 грн/л, Grand Petrol — на 1 грн/л.

Сжиженный газ подешевел избирательно, преимущественно в сетях среднего и нижнего ценового сегмента. В то же время, отдельные операторы повышали цены.

Последующие ожидания

Несмотря на имеющийся потенциал для дальнейшего снижения цен, ключевым фактором в ближайшие дни будет ситуация на мировых рынках.

При стабилизации или дальнейшем снижении котировок большинство сетей может продолжить пересмотр цен. В то же время темпы снижения будут зависеть от объемов дорогостоящих остатков и уровня восстановления маржинальности.

Розничные цены на горючее 13−20 апреля 2026 г., грн/л

Сеть А-95 А-95+ ДП LPG 20.04.26 Изм. 20.04.26 Изм. 20.04.26 Изм. 20.04.26 Изм. Grand Petrol 76,99 -1 79,99 -1 92,99 -1 49,99 0 Neftek 75,99 0 78,99 0 91,99 0 49,99 1 ОККО 75,9 -1 78,9 -1 91,9 -1 49,9 0 WOG 75,9 -1 78,9 -1 91,9 -1 49,9 0 BVS 73,9 1 76,9 1 91,9 2 47,9 -1 EURO5 70,99 0 91,5 1,51 49,9 0,91 Green Wave 74 0 91 0 48,8 0 Ovis 74,49 -0,5 77,49 -0,5 90,99 -1 48,99 -1 Маркет 71,99 0 90,99 0 46,99 0 Автотранс 72,98 0 79,98 0 90,98 1 47,98 -1 SOCAR 74,9 -1,09 77,76 -1,09 90,76 -1,09 49,55 0 SUNOIL 69,95 0 90,2 1,5 48,95 0 Рур груп 76,49 0 89,99 -0,91 49 0 Rodnik 70,99 1 89,99 1 47,99 -0,5 Катрал 74,99 0 75,99 0 89,99 0 47,88 -1,09 Авантаж 7 70,95 0 89,95 -1 46,95 0 KLO 73,7 0,01 77,1 -0,99 89,9 -1 48,9 0 Олас 72,9 0 89,9 0 48,7 0 VST 71,9 0 89,9 0 48,9 0 Chipo 71,6 -4,28 89,42 -2,45 48,74 0 Днепрнефть 69,99 0 89,32 0,67 48,22 0,23 AMIC 71,1 0,05 74,24 0,08 89,15 -1,47 48,76 0 UPG 74 0 76 -1 89 -2 49 0 ZOG 71 0 89 0 48 0 VostokGaz 72,49 -1,5 88,99 -1 48,99 -0,5 СВОЇ 68,99 0 88,99 1,5 48,09 -0,4 Marshal 70,99 0 73,99 0 88,99 -1 47,99 -0,17 Mango 70,49 -2 88,99 -2 47,99 0 Parallel 72,93 -1 75,99 -0,83 88,77 -1,78 48,23 -0,07 U.GO 69,9 0 88,5 0,6 48,9 0 UKRNAFTA 69,9 0 72,9 3 88,5 0,6 48,9 0 Кворум 69,98 0 88,48 0,5 46,78 0 RLS 69,4 0 73,4 0 88,4 0,5 48,9 0 БРСМ-Нафта 69,99 0,05 88,38 0,39 47,46 -0,12 Brent Oil 66,85 0 87,85 0 48,29 0 Фактор 70 0 87 -1 Средняя цена в Украине 72,71 -0,42 76,5 -0,06 89,92 -0,6 48,99 -0,05

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.