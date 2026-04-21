Украина планирует создать 4 ГВт новых энергетических мощностей
Украина определила стратегическую цель — обеспечить 4 ГВт новых энергетических мощностей через развитие распределенной генерации.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания Совета коалиции с народными депутатами, городскими председателями и экспертами возможности дерегуляции в сфере энергетики.
Подготовка к отопительному сезону
По словам главы правительства, подготовка к следующему отопительному сезону уже продолжается с учетом опыта предыдущей зимой и актуальных рисков безопасности.
«Правительство вместе с регионами и общинами реализует планы устойчивости. Готовимся к следующему отопительному сезону уже сейчас — учитываем опыт этой сложной зимы и новые угрозы со стороны врага», — отметила Свириденко.
Развитие распределенной генерации
Ключевым элементом энергетической стратегии определено развитие распределенной генерации.
«У нас есть четкая цель обеспечить 4 ГВт мощностей по стране. Для этого правительство упростило процедуры подключения, сократило сроки установки, уменьшило количество разрешений и обновило регуляторную базу», — сообщила премьер-министр.
По ее словам, уже есть первые результаты реализации этих изменений, однако потенциал для дальнейшего упрощения еще есть.
По ее словам, особое внимание было уделено запросам, которые правительство получает от бизнеса и общин относительно случаев затягивания процедур и других задержек со стороны облэнерго и облгазов.
Это неприемлемо в условиях, когда речь идет о подготовке к зиме в условиях угроз со стороны врага. Поэтому призываю все общины и предпринимателей, которые сталкиваются с такими ситуациями, сообщать через платформу «Пульс». В случае выявления фактов злоупотреблений со стороны операторов систем распределения электрической энергии и операторов газораспределительных систем будут приняты неотложные кадровые решения", — подчеркнула глава правительства.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с регионами при участии премьер-министра и чиновников по подготовке к следующему отопительному сезону, в том числе в части безопасности.
Для всех областей, городов и общин утверждены планы устойчивости. В документах определены объекты, которые нуждаются в первоочередном восстановлении, меры по дополнительной защите и задачи для местных властей с целью обеспечения бесперебойной поставки тепла и электроэнергии зимой. Предельный срок реализации этих планов — 1 сентября. Для этого установлен четкий график заключения договоров и выполнения работ.
