0 800 307 555
ру
Украина планирует создать 4 ГВт новых энергетических мощностей

Энергетика
0
Премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания Совета коалиции
Украина определила стратегическую цель — обеспечить 4 ГВт новых энергетических мощностей через развитие распределенной генерации.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания Совета коалиции с народными депутатами, городскими председателями и экспертами возможности дерегуляции в сфере энергетики.

Подготовка к отопительному сезону

По словам главы правительства, подготовка к следующему отопительному сезону уже продолжается с учетом опыта предыдущей зимой и актуальных рисков безопасности.
«Правительство вместе с регионами и общинами реализует планы устойчивости. Готовимся к следующему отопительному сезону уже сейчас — учитываем опыт этой сложной зимы и новые угрозы со стороны врага», — отметила Свириденко.

Развитие распределенной генерации

Ключевым элементом энергетической стратегии определено развитие распределенной генерации.
«У нас есть четкая цель обеспечить 4 ГВт мощностей по стране. Для этого правительство упростило процедуры подключения, сократило сроки установки, уменьшило количество разрешений и обновило регуляторную базу», — сообщила премьер-министр.
По ее словам, уже есть первые результаты реализации этих изменений, однако потенциал для дальнейшего упрощения еще есть.
По ее словам, особое внимание было уделено запросам, которые правительство получает от бизнеса и общин относительно случаев затягивания процедур и других задержек со стороны облэнерго и облгазов.
Это неприемлемо в условиях, когда речь идет о подготовке к зиме в условиях угроз со стороны врага. Поэтому призываю все общины и предпринимателей, которые сталкиваются с такими ситуациями, сообщать через платформу «Пульс». В случае выявления фактов злоупотреблений со стороны операторов систем распределения электрической энергии и операторов газораспределительных систем будут приняты неотложные кадровые решения", — подчеркнула глава правительства.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с регионами при участии премьер-министра и чиновников по подготовке к следующему отопительному сезону, в том числе в части безопасности.
Для всех областей, городов и общин утверждены планы устойчивости. В документах определены объекты, которые нуждаются в первоочередном восстановлении, меры по дополнительной защите и задачи для местных властей с целью обеспечения бесперебойной поставки тепла и электроэнергии зимой. Предельный срок реализации этих планов — 1 сентября. Для этого установлен четкий график заключения договоров и выполнения работ.
По материалам:
Finance.ua
СвириденкоЭнергетика
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems