Украина завершила отопительный сезон: сколько ресурсов на него потратили Сегодня 13:32 — Энергетика

Украина завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки россии нанести удары по энергосистеме. Страна вошла в осенне-зимний период с запасами газа на уровне 13,2 млрд кубометров. Объем импорта газа превысил 4,6 млрд кубометров.

Об этом рассказал первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время итогового заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Решения для стабилизации энергосистемы

По результатам работы Штаба было реализовано ряд решений для поддержки энергосистемы.

В частности, упрощено подключение резервного оборудования к сетям. Каждый этап сокращен до двух дней. Усилена защита критической инфраструктуры за счет дополнительных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Повышена эффективность поражения целей благодаря привлечению объектов критической инфраструктуры для работы мобильных огневых групп.

Также введен механизм, согласно которому графики почасовых отключений не применяются к объектам распределенной генерации, которые обеспечивают электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии.

Показатели энергетического сектора

В 2025 году объем добычи газа в Украине составил 16,97 млрд кубометров, что на 2,4 млрд кубометров больше прогноза. Частный сектор продемонстрировал рост более 14%.

В рамках экспериментального проекта уязвимым категориям населения в Сумской и Херсонской областях поставлено 52 тонны сжиженного газа.

Мощность трансбалканского коридора увеличена до 4,2 млрд кубометров газа в год.

Все девять энергоблоков атомных электростанций работали с установленной мощностью 7835 МВт.

Максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС достигла рекордных 2450 МВт. Всего в декабре-феврале было импортировано около 3,6 млрд кВт·ч электроэнергии.

В течение зимы сформированы достаточные запасы угля — 2,4 млн. тонн, что на 0,8 млн. тонн превышает плановые показатели.

Восстановление инфраструктуры и ремонты

Во время отопительного сезона было повреждено более 9 ГВт генерирующих мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. В то же время украинские энергетики восстановили более 4 ГВт. В частности, восстановлено 85% доступной мощности тепловой генерации и 66% гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.

Отремонтировано трансформаторное оборудование системы передачи общей мощностью, что составляет около 30% трансформаторной мощности энергосистемы Латвии.

В 2025 году проведены плановые ремонты генерирующих мощностей на 11,8 ГВт, что способствовало стабильному прохождению отопительного сезона.

Продолжается развитие распределенной генерации: прирост установленной мощности за год составил 642,77 МВт.

Также установлены новые установки для хранения энергии общей мощностью 508 МВт, что в 254 раза больше, чем в предыдущем отопительном сезоне.

Поддержка энергетиков

Более 14 тысяч работников были вовлечены в восстановление энергетической инфраструктуры. Для поддержки аварийно-ремонтных бригад, которые ликвидировали последствия атак и возобновляли электро- и теплоснабжение, введены доплаты в размере 20 тыс. грн. На эти выплаты правительство выделило 527,7 млн. грн.

В январе финансовую помощь получили более 12,3 тысяч работников. Программа продолжается, следующий транш предусмотрен за работы, выполненные в марте.

Международная поддержка энергосектора

В течение зимы Украина консолидировала международную поддержку и ввела новый формат координации. В частности, запущен формат так называемого «энергетического Рамштайна», позволивший партнерам системно координировать помощь и определять приоритетные потребности энергосектора.

Сформирована коалиция зимней энергетической поддержки с участием более 40 государств, поставляемых генераторами, трансформаторами, когенерационными установками и другим оборудованием.

В Фонд поддержки энергетики Украины привлечено 602,5 млн евро от 16 стран, Европейского Союза и частного сектора.

Украина получила 174 гуманитарных груза общим весом 2236,5 тонны от 22 стран. В то же время из-за хабов Министерства энергетики было распределено 482 груза общим весом 4621,56 тонны.

В рамках совместной с ЕС инициативы «Луч надежды» установлены солнечные электростанции в 27 больницах с общей мощностью 2970 кВт.

