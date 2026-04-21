Через месяц в мире закончатся запасы нефти: что думают эксперты

Цены на нефть не полностью отражают самое большое в истории сокращение поставок, которое произошло из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива.
Об этом пишет Bloomberg.

Мнения экспертов

По словам руководителя аналитического отдела торговой компании Gunvor Group Фредерика Лассера, если война продлится еще месяц, то нефтяные рынки исчерпают свои запасы.
Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что в настоящее время конфликт уже привел к потере миллиарда баррелей поставок, и эта цифра может возрасти до 1,5 миллиарда баррелей, если конфликт будет продолжаться.
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют значительную волатильность с начала войны в Иране, поднявшись до 120 долларов за баррель, а затем опустившись на фоне перспектив мирных переговоров. Во вторник, 21 апреля, они торговались на уровне около 95 долларов за баррель, частично из-за убеждения, что конфликт вскоре закончится.
«Масштаб, кажется, таков, что рынок на самом деле не может его постичь. Для возвращения потоков к нормальному уровню понадобится время, если будет заключено мирное соглашение, поэтому сейчас существует реальный разрыв между восприятием и реальностью», — говорит Рахим.
Соучредитель и директор по исследованиям Energy Aspects Амрита Сен говорит, что поставки нефти через Ормузский пролив могут никогда не вернутся до довоенного уровня.
По ее прогнозу, из-за войны будет потеряно около 450 миллионов баррелей нефтепродуктов, таких как газолин. Этот прогноз базируется на предположении, что в следующем месяце проход по Ормузскому проливу будет открыт на 50%.
Ранее Finance.ua писал, что за первые три с половиной месяца 2026 года нефть марки Brent успела побывать и на $56, и взлететь до $119 и вернуться к примерно $95. Более 200 груженых танкеров стоят в Персидском заливе, не имея возможности пройти через Ормузский пролив.
Стоимость страхования фрахта стала быстро расти. Уже 13 апреля ВМС США приступили к полноценной морской блокаде иранских портов — крупнейшей операции такого масштаба со времен Корейской войны. Подробности читайте здесь:

