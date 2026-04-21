Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и ЕС

Энергетическая инфраструктура
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12087-д, который предусматривает объединение энергетических рынков Украины и Европейского Союза.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Интеграция в энергорынок ЕС

Закон направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электроэнергии во внутренний энергетический рынок ЕС.
Документ определяет правовые основы для объединения рынков (market coupling) в сегментах на сутки вперед и внутрисуточного рынка с европейскими торговыми зонами.
Предусматривается, что торговля электроэнергией будет производиться согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день.

Новые механизмы на рынке электроэнергии

Закон также имплементирует европейскую модель готовности к рискам в электроэнергетике и внедряет механизмы обеспечения мощности.
Кроме того, предусмотрено использование инструментов для более гибкого управления спросом и предложением. В частности, речь идет о возможности объединения малых источников генерации (агрегации) и регулировании объемов потребления электроэнергии.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада 7 апреля приняла закон об имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышении безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики. «В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру этот закон существенно усиливает энергетическую безопасность государства. Мы внедряем общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это значит, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы», — заявлял заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
