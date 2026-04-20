Небо над Европой могут «закрыть»: запасов авиатоплива осталось на несколько недель Сегодня 09:12 — Энергетика

Еще на прошлой неделе Международный совет аэропортов Европы обратился в Европейскую комиссию с письмом, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.

В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил, что у Европы «осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива», предупредив о возможных отменах рейсов «в ближайшее время», если поставки нефти останутся заблокированными из-за войны с Ираном.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль обрисовал отрезвляющую картину глобальных последствий того, что он назвал «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались», вызванным прекращением поставок нефти, газа и других жизненно важных ресурсов через Ормузский пролив.

Последствия будут заключаться в «повышении цен на бензин, повышении цен на газ, повышении цен на электроэнергию», — сказал Бироль.

Экономические последствия будут ощущаться неравномерно, при этом некоторые страны «пострадают сильнее, чем другие», — сказал он, назвав Японию, Корею, Индию, Китай, Пакистан и Бангладеш странами, находящимися на передовой линии энергетического кризиса.

«Больше всего пострадают не те страны, чей голос часто слышен. В основном это будут развивающиеся страны. Бедные страны Азии, Африки и Латинской Америки», — указал Бироль. «Затем это дойдет до Европы и Америки», — добавил он, выступая из своего парижского офиса.

По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе «мы скоро услышим новости о том, что некоторые рейсы из города, А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива».

Бироль выступил против так взимания платы с судов за прохождение через пролив, которую, как сообщается, установил Тегеран. Он заявил, что превращение этого правила в постоянное может создать прецедент, который может быть применен к другим водным путям.

«Если мы изменим это один раз, будет трудно вернуть все обратно», — подчеркнул он. «Будет сложно иметь систему взимания платы здесь, применяемую здесь, но не там».

«Я хотел бы, чтобы нефть беспрепятственно текла из пункта, А в пункт Б», — сказал он.

Дефицит в мае или июне

Движение по этому водному пути, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, было почти полностью заблокировано с тех пор, как 28 февраля американо-израильская авиация нанесла авиаудары по Ирану.

