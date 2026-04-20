0 800 307 555
ру
Небо над Европой могут «закрыть»: запасов авиатоплива осталось на несколько недель

Энергетика
34
Еще на прошлой неделе Международный совет аэропортов Европы обратился в Европейскую комиссию с письмом, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.
Об этом пишет euronews.
В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил, что у Европы «осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива», предупредив о возможных отменах рейсов «в ближайшее время», если поставки нефти останутся заблокированными из-за войны с Ираном.
Читайте также
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль обрисовал отрезвляющую картину глобальных последствий того, что он назвал «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались», вызванным прекращением поставок нефти, газа и других жизненно важных ресурсов через Ормузский пролив.
Последствия будут заключаться в «повышении цен на бензин, повышении цен на газ, повышении цен на электроэнергию», — сказал Бироль.
Экономические последствия будут ощущаться неравномерно, при этом некоторые страны «пострадают сильнее, чем другие», — сказал он, назвав Японию, Корею, Индию, Китай, Пакистан и Бангладеш странами, находящимися на передовой линии энергетического кризиса.
Читайте также
«Больше всего пострадают не те страны, чей голос часто слышен. В основном это будут развивающиеся страны. Бедные страны Азии, Африки и Латинской Америки», — указал Бироль. «Затем это дойдет до Европы и Америки», — добавил он, выступая из своего парижского офиса.
По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе «мы скоро услышим новости о том, что некоторые рейсы из города, А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива».
Читайте также
Бироль выступил против так взимания платы с судов за прохождение через пролив, которую, как сообщается, установил Тегеран. Он заявил, что превращение этого правила в постоянное может создать прецедент, который может быть применен к другим водным путям.
«Если мы изменим это один раз, будет трудно вернуть все обратно», — подчеркнул он. «Будет сложно иметь систему взимания платы здесь, применяемую здесь, но не там».
«Я хотел бы, чтобы нефть беспрепятственно текла из пункта, А в пункт Б», — сказал он.

Дефицит в мае или июне

На прошлой неделе Международный совет аэропортов Европы направил в Европейскую комиссию письмо, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не начнут ходить через Ормузский пролив.
Движение по этому водному пути, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, было почти полностью заблокировано с тех пор, как 28 февраля американо-израильская авиация нанесла авиаудары по Ирану.
По материалам:
Finance.ua
Горючее
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems