Может ли Ближний Восток закрыть дефицит дизеля для Украины

Ближневосточные партнеры могут полностью закрыть вопрос о дефиците дизеля для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для национального телемарафона «Единые новости».

«С Норвегией мы говорим о газе. С Румынией мы уже достроим соответствующую инфраструктуру — также газ и электричество. Наши ближневосточные партнеры могут полностью закрыть вопрос о дефиците нефти, дефиците дизеля», — сказал он.

По его словам, Украине нужно 8 миллионов тонн дизельного топлива в год, и на этот объем у нас есть договоренности с партнерами с Ближнего Востока.

В пятницу, 17 апреля, средняя цена бензина марки А-95 снизилась на 11 коп. до 73,01 грн/л, на дизельное топливо — на 14 коп. до 91,25 грн/л. Зафиксированы следующие средние цены на топливо: бензин марки А-95 (премиум) — 76,59 грн/л (подорожал на 1 коп.); бензин марки А-95 — 73,01 грн/л (подешевел на 11 коп.); бензин марки А-92 — 67,34 грн/л; дизтопливо — 91,25 грн/л (подешевело на 14 коп.).

