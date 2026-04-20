В Еврокомиссии прокомментировали перспективы возобновления поставок нефти через «Дружбу»

Энергетика
20
В Европейской комиссии не подтверждают и не опровергают, возобновление транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба» уже сегодня, 20 апреля, как об этом заявил пока действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Представитель Европейской комиссии по вопросам торговли и экономической безопасности Олоф Гилл сказал на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия отслеживает ситуацию.
«Могу подтвердить, что у нас налажен контакт со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поспособствовать возобновлению поставок нефти через нефтепровод „Дружба“. Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы дела продолжали двигаться в правильном направлении», — сказал Гилл.
При этом спикер напомнил, что Еврокомиссия призвала все страны-члены Евросоюза выполнять обязательства, взятые в декабре 2025 года, по кредиту на 90 млрд евро для Украины.
Он не сказал, когда нефтепровод «Дружба» может возобновить работу. Но отметил, что Еврокомиссия по этому вопросу всегда играла координационную роль, чтобы попытаться сдвинуть это дело с места, и именно этим сейчас ЕК и занимается.
«Наша цель — продолжать двигать это вперед в положительном направлении. И это то, что мы будем продолжать делать», — добавил Гилл.
По материалам:
УНІАН
