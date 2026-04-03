Сколько работает мобильная связь во время блэкаута — разъяснение Минцифры 03.04.2026, 00:50 — Технологии&Авто

Первые 4-6 часов абоненты могут даже не заметить перебоев

Мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина

Как работают сети без электроэнергии

По его словам, в случае полного блэкаута алгоритм работы мобильных сетей зависит от продолжительности отсутствия электроснабжения.

Если отключение длится до 10−12 часов, связь работает по поэтапной модели. В первые 4−6 часов абоненты могут не ощущать перебоев, поскольку все базовые станции в Украине оснащены аккумуляторами.

В то же время, 92% базовых станций способны работать от 6 до 8 часов без электроэнергии благодаря усиленным батареям.

«Но 10, 12 часов и больше — это сценарий, где аккумуляторы уже не спасают, и включаются генераторы. Сейчас ими обеспечена почти половина всех базовых станций в стране», — рассказал он.

Прибитько отметил, что эти генераторы способны держать связь более 3 суток (72+ часа). Главный вызов во время столь длительных блэкаутов — вовремя их включать и заправлять.

Он добавил, что для этого Минцифры предоставило общинам возможность самостоятельно подпитывать базовые станции в случае нехватки персонала мобильных операторов.

«Поэтому устойчивость связи на 10 или 12 часов отключения — это результат совместной работы операторов, местных властей и вашей личной подготовки, если вы заранее провели дома энергонезависимый интернет xPON», — подытожил замминистра.

Как изменилась ситуация по сравнению с 2022 годом

Как известно, отключение электроэнергии влияет на работу мобильных сетей и домашнего интернета. Однако сегодня связь в Украине во время блэкаутов работает гораздо стабильнее, чем в 2022 году.

Если после исчезновения света мобильные вышки могли выключаться уже через один-два часа, то сейчас ситуация существенно улучшилась.

В настоящее время сети способны работать значительно дольше, и даже при длительных отключениях связь в большинстве случаев сохраняется. Это стало возможным благодаря переходу базовых станций на резервное питание — после исчезновения электроэнергии они автоматически переключаются на аккумуляторы или генераторы.

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, мобильная связь продолжает работать во всех регионах Украины.

