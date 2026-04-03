0 800 307 555
ру
Сколько работает мобильная связь во время блэкаута — разъяснение Минцифры

Технологии&Авто
328
Первые 4-6 часов абоненты могут даже не заметить перебоев
Мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии.
Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина.

Как работают сети без электроэнергии

По его словам, в случае полного блэкаута алгоритм работы мобильных сетей зависит от продолжительности отсутствия электроснабжения.
Если отключение длится до 10−12 часов, связь работает по поэтапной модели. В первые 4−6 часов абоненты могут не ощущать перебоев, поскольку все базовые станции в Украине оснащены аккумуляторами.
В то же время, 92% базовых станций способны работать от 6 до 8 часов без электроэнергии благодаря усиленным батареям.
Читайте также
«Но 10, 12 часов и больше — это сценарий, где аккумуляторы уже не спасают, и включаются генераторы. Сейчас ими обеспечена почти половина всех базовых станций в стране», — рассказал он.
Прибитько отметил, что эти генераторы способны держать связь более 3 суток (72+ часа). Главный вызов во время столь длительных блэкаутов — вовремя их включать и заправлять.
Он добавил, что для этого Минцифры предоставило общинам возможность самостоятельно подпитывать базовые станции в случае нехватки персонала мобильных операторов.
«Поэтому устойчивость связи на 10 или 12 часов отключения — это результат совместной работы операторов, местных властей и вашей личной подготовки, если вы заранее провели дома энергонезависимый интернет xPON», — подытожил замминистра.

Как изменилась ситуация по сравнению с 2022 годом

Как известно, отключение электроэнергии влияет на работу мобильных сетей и домашнего интернета. Однако сегодня связь в Украине во время блэкаутов работает гораздо стабильнее, чем в 2022 году.
Если после исчезновения света мобильные вышки могли выключаться уже через один-два часа, то сейчас ситуация существенно улучшилась.
В настоящее время сети способны работать значительно дольше, и даже при длительных отключениях связь в большинстве случаев сохраняется. Это стало возможным благодаря переходу базовых станций на резервное питание — после исчезновения электроэнергии они автоматически переключаются на аккумуляторы или генераторы.
Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, мобильная связь продолжает работать во всех регионах Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Мобильный интернетЭлектроэнергия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems