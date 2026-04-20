В рф решили спасать утопающую экономику за счет богачей

Кремль планирует обложить крупные компании дополнительным налогом на сверхприбыль, чтобы нивелировать бреши в российской экономике, которые затрудняют ведение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.
Несмотря на предложение российских олигархов добровольно внести взносы в бюджет на финансирование войны, Кремль планирует обложить крупные компании дополнительным «налогом на сверхприбыль».
По итогам 2025 года российские власти планируют ввести новый налог на сверхприбыли бизнеса на фоне растущего дефицита бюджета и финансового давления, связанного с войной против Украины.
Ставка налога может составить 20%, что вдвое больше, чем во время предыдущей кампании в 2023 году. Речь идет о налогообложении той части прибыли компаний за 2025 год, которая превышает средний уровень за 2018−2019 годы. Именно этот период использовался как база при сборе сверхприбылей за 2021−2022 годы.
Прошлый налог на сверхдоходы принес российскому бюджету около 318,8 млрд рублей. В то же время от его оплаты были освобождены нефтегазовые и угольные компании, а основная нагрузка легла на предприятия, занимающиеся добычей руд, редких металлов, фосфоритов, производством чугуна, проката, труб, цветных металлов и бизнесов, работавших в сфере торговли.
Следует отметить, что на днях глава кремля путин провел совещание с российскими чиновниками, в ходе которого возмутился нынешней экономической ситуацией в рф.
Диктатор приказал подчиненным принять срочные меры по улучшению показателей, а уже 20 апреля появилось сообщение о налоге на сверхприбыли россиян.
РБК-Україна
РБК-Україна
