Место для вашей рекламы

Blue Origin Безоса впервые повторно запустила ракету New Glenn

Компания Blue Origin Джеффа Безоса впервые повторно использовала тяжелую ракету New Glenn во время орбитального запуска, однако в ходе миссии возникли проблемы с выведением спутника, пишет TechCrunch.
Запуск был проведен с мыса Канаверал во Флориде. Приблизительно через два часа после старта компания сообщила, что спутник связи AST SpaceMobile оказался на «нестандартной орбите» ниже запланированной.
Blue Origin подтвердили отделение полезной нагрузки и активацию спутника. AST SpaceMobile позже уточнила, что аппарат придется свести с орбиты из-за несоответствия параметрам полета.
По предварительному плану, вторая ступень ракеты должна была выполнить повторное включение двигателя примерно через час после старта. Состоялось ли это включение — компания не уточнила.
Повторное использование ракеты произошло во время третьего запуска New Glenn и чуть более чем через год после первого полета. Ракету разрабатывали более десяти лет.
Первая ступень, которую использовали повторно, уже летала в предыдущей миссии в ноябре. Тогда он вывел в космос два аппарата NASA и совершил посадку на морскую платформу. Во время этого запуска ступень снова вернулась на беспилотное судно примерно через 10 минут после старта.
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
