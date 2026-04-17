0 800 307 555
Япония разрабатывает свой супердешевый дрон

Япония разрабатывает свой супердешевый дрон
Япония разрабатывает свой супердешевый дрон
Япония представила новый сверхдешевый беспилотник ACM-01 Shiraha. Разработка основывается на опыте трех четырех лет полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает Defence Blog.
У этого летательного аппарата деревянный фюзеляж, его стоимость — всего 450 долларов за единицу. При этом БпЛА имеет размер крыльев 1,9 метра.
Разработчики отказались от дорогих материалов, ведь главная цель — массовость. Все компоненты и системы дрона производят исключительно в Японии. Это гарантирует независимость от иностранных поставщиков и устойчивость производства.
Стартап представил новинку как обучающую платформу. Она рассчитана на интенсивное использование. Если дрон разобьется — его можно заменить мгновенно и это не ударит по бюджету армии.
Японские инженеры в последние годы изучали бои в Украине, анализировали логистику и скорость потерь техники на фронте. Вывод сделали простой и логичный: современная война требует тысяч дешевых аппаратов.
Конструкция Shiraha позволяет:
  • быстро заменять поврежденные детали;
  • масштабировать производство до тысяч единиц в месяц;
  • добавлять боевое оборудование при необходимости.
Хотя базовая версия создана для тренировок, у нее есть потенциал. Дрон можно оснастить средствами улучшенной связи. Также предусмотрена возможность увеличения дальности полета. Такие модификации сделают аппарат более дорогим, но превратят его в полноценную боевую единицу.
По материалам:
Finance.ua
