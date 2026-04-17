Япония разрабатывает свой супердешевый дрон

Япония представила новый сверхдешевый беспилотник ACM-01 Shiraha. Разработка основывается на опыте трех четырех лет полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Defence Blog

У этого летательного аппарата деревянный фюзеляж, его стоимость — всего 450 долларов за единицу. При этом БпЛА имеет размер крыльев 1,9 метра.

Разработчики отказались от дорогих материалов, ведь главная цель — массовость. Все компоненты и системы дрона производят исключительно в Японии. Это гарантирует независимость от иностранных поставщиков и устойчивость производства.

Стартап представил новинку как обучающую платформу. Она рассчитана на интенсивное использование. Если дрон разобьется — его можно заменить мгновенно и это не ударит по бюджету армии.

Японские инженеры в последние годы изучали бои в Украине, анализировали логистику и скорость потерь техники на фронте. Вывод сделали простой и логичный: современная война требует тысяч дешевых аппаратов.

Конструкция Shiraha позволяет:

быстро заменять поврежденные детали;

масштабировать производство до тысяч единиц в месяц;

добавлять боевое оборудование при необходимости.

Хотя базовая версия создана для тренировок, у нее есть потенциал. Дрон можно оснастить средствами улучшенной связи. Также предусмотрена возможность увеличения дальности полета. Такие модификации сделают аппарат более дорогим, но превратят его в полноценную боевую единицу.

