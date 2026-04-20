Украина нанесла нефтяной промышленности россии ущерб более чем в $2,3 млрд за месяц — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский
Дальнобойные удары Украины по россии только в марте нанесли нефтяной промышленности рф не менее 2,3 млрд долларов убытков.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Потери рф

Президент сообщил, что только за март потери российской нефтяной отрасли в результате дальнобойных ударов оцениваются по меньшей мере в 2,3 млрд долларов. В апреле эти действия продолжаются.
Глава государства отметил подразделения Сил обороны Украины, участвующие в соответствующих операциях, в частности:
  • 1-й отдельный центр СБС Вооруженных Сил Украины;
  • 98-й разведывательный центр Сил специальных операций;
  • 19-ю ракетную бригаду;
  • 360-ю отдельную береговую ракетную бригаду;
  • Службу безопасности и разведывательные органы.

Оценка санкций

По словам главы государства, особое внимание следует уделить санкционной политике против россии, которая должна стимулировать ее к дипломатии. В то же время, он отметил, что решение США по ослаблению нефтяных санкций не будет способствовать этому процессу.
Зеленский подчеркнул, что доходы от нефти позволяют России продолжать войну, однако не решают ее системных проблем.
Украина продолжит применять дальнобойные средства влияния для снижения военного потенциала России.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что пять украинских атак на Приморск и Усть-Лугу с 23 по 29 марта стоили российским экспортерам нефти около $970 млн доходов. Приморск и Усть-Луга обеспечивают более 40% морского экспорта сырой нефти россии. Только в Приморске в результате атак сгорело нефти на сумму $200 млн, по словам западного чиновника служб безопасности.
По материалам:
Finance.ua
