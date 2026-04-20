Disney увольняет 1000 работников
Disney снова увольняет сотрудников, чтобы упорядочить функции компании.
Об этом пишет Reuters.
Кто попал под увольнение
Новый CEO Walt Disney Джош Д'Амаро разослал электронные письма сотрудникам компании, в которых говорилось об увольнении 1000 рабочих мест.
Увольнять работников из маркетинговой группы, которые реорганизовывали в январе, а также студийной и телевизионной группы, ESPN, технологической и корпоративной деятельности.
«Учитывая быстрые темпы наших отраслей, это требует от нас постоянной оценки того, как развивать более гибкую и технологически рабочую силу для удовлетворения потребностей завтрашнего дня», — написал Д'Амаро в электронном письме.
Компания Disney вынуждена приспосабливаться к новым экономическим реалиям, в том числе и к упадку телевизионного бизнеса. Конкуренция усиливается, а количество сокращений кассовых сборов увеличивается. В конце сентября в компании насчитывалось около 231 000 работников.
Реконструкция компании
В 2023 году CEO Walt Disney Боб Айгер объявил о масштабной реконструкции компании и увольнении около 7000 работников. Благодаря увольнениям Disney планировал сэкономить $5,5 млрд.
В июне прошлого года компания провела две волны увольнения, объясняя все желанием перераспределить ресурсы. Эти сокращения были частью более широкого плана реструктуризации, объявленного Бобом Айгером в 2023 году.
