Disney увольняет 1000 работников

Компания Disney вынуждена приспосабливаться к новым экономическим реалиям
Disney снова увольняет сотрудников, чтобы упорядочить функции компании.
Об этом пишет Reuters.

Кто попал под увольнение

Новый CEO Walt Disney Джош Д'Амаро разослал электронные письма сотрудникам компании, в которых говорилось об увольнении 1000 рабочих мест.
Увольнять работников из маркетинговой группы, которые реорганизовывали в январе, а также студийной и телевизионной группы, ESPN, технологической и корпоративной деятельности.
«Учитывая быстрые темпы наших отраслей, это требует от нас постоянной оценки того, как развивать более гибкую и технологически рабочую силу для удовлетворения потребностей завтрашнего дня», — написал Д'Амаро в электронном письме.
Компания Disney вынуждена приспосабливаться к новым экономическим реалиям, в том числе и к упадку телевизионного бизнеса. Конкуренция усиливается, а количество сокращений кассовых сборов увеличивается. В конце сентября в компании насчитывалось около 231 000 работников.

Реконструкция компании

В 2023 году CEO Walt Disney Боб Айгер объявил о масштабной реконструкции компании и увольнении около 7000 работников. Благодаря увольнениям Disney планировал сэкономить $5,5 млрд.
В июне прошлого года компания провела две волны увольнения, объясняя все желанием перераспределить ресурсы. Эти сокращения были частью более широкого плана реструктуризации, объявленного Бобом Айгером в 2023 году.
По материалам:
vctr.media
