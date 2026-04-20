KLM отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо 20.04.2026, 00:02 — Мир

Запасов авиационного топлива в Европе может хватить всего на шесть недель

В следующем месяце KLM отменяет 80 рейсов туда и обратно в пределах Европы, которые авиакомпания выполняет несколько раз в день, например, в Лондон и Дюссельдорф.

Об этом сообщает NOS

Топливный сбор

В своем заявлении KLM отмечает, что это касается рейсов, которые невозможно выполнять с прибылью из-за роста цен на авиационное топливо. Ранее авиакомпания уже ввела топливный сбор в размере 100 евро для дальнемагистральных рейсов и 10 евро для рейсов по Европе.

Первые отмены состоятся в последнюю неделю апреля, именно среди майских праздников. Представитель KLM отмечает, что это касается преимущественно рейсов, которые не заполнены полностью и легко перебронировать. Таким образом, авиакомпания хочет обеспечить, чтобы путешественники все равно могли добраться до места назначения в тот же день.

Дефицит керосина

Высокие цены на керосин стали следствием войны на Ближнем Востоке. В Европу сейчас поступает меньше керосина, чем обычно, что приводит к росту цен.

Хотя KLM отмечает, что пока не сталкивается с дефицитом, Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что запасов авиационного топлива в Европе может хватить всего на шесть недель. По данным объединения европейских аэропортов ACI Europe, уже через три недели может возникнуть структурный дефицит керосина, если Ормузский пролив останется закрытым.

Последствия войны уже заметны на крупных хранилищах керосина в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена, также известных как регион ARA. С начала марта запасы там уменьшились примерно на четверть.

«Это намного более резское сокращение, чем обычно», — говорит Патрик Кульсен, директор компании по рыночным исследованиям Insights Global. Его компания специализируется на данных по запасам топлива.

По его словам, пока реального дефицита нет, но поскольку через Ормузский пролив пока не поступает керосин, возникновение фактического дефицита — только вопрос времени.

Європейська правда

