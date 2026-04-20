В Польше меняют правила выплат 300 злотых
В Польше меняют правила предоставления выплат по программе «Добрый старт», которая предусматривает 300 злотых на подготовку ребенка в школу. С учебного года 2026/27 пособие смогут получить только те семьи иностранцев, где родители экономически активны. В то же время, предусмотрены исключения для отдельных категорий.
Об этом пишет inpoland.
Новые требования для получения выплат
Согласно изменениям, иностранцы должны будут подтвердить свою экономическую активность — аналогично условиям получения пособия «800 Плюс».
В частности, право на выплату будут иметь те заявители, которые работали или были экономически активными в месяце, предшествующем подаче заявки. Это станет обязательным условием для большинства иностранцев, претендующих на пособие.
В то же время выплата может быть назначена и тем, кто официально не работает, но имеет статус безработного и зарегистрирован в центре занятости с обязательным медицинским страхованием.
Кто сможет получить пособие без этого условия
Ограничения по трудоустройству не будут применяться в нескольких случаях. В частности, выплаты сохранят:
- родители детей с инвалидностью;
- семьи, где ребенок имеет польское гражданство;
- опекуны, назначенные органами власти в стране происхождения ребенка.
Когда заработают изменения
Новые правила вступят в силу с 1 июля. Подать заявку на получение пособия можно будет в период с 1 июля по 30 ноября.
Изменения предусмотрены положениями от 12 сентября 2025 г. и касаются всех граждан третьих стран, которые подают заявки на участие в программе «Добрый старт».
Ранее мы сообщали, что с 4 мая 2026 года для граждан Украины в Польше будет введен специальный путь легализации пребывания — карта CUKR с пометкой «Раньше имел временную защиту».
