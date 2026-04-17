Нові правила для роботодавців, які братимуть на роботу українців із картою CUKR

З 4 травня 2026 року для громадян України в Польщі буде запроваджено спеціальний шлях легалізації перебування — карта CUKR з позначкою «Раніше мав тимчасовий захист».

Це спосіб доступний для громадян України, які прибули до Польщі починаючи з 24 лютого 2022 року та які мали статус UKR, безперервно перебували щонайменше 365 днів та мають його на день подання заявки.

Що нова карта надасть українцям

дозвіл на легальне перебування у Польщі протягом 3 років;

вільний доступ до ринку праці без додаткових дозволів,

можливість вести бізнес,

право подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Новий портал MOS 2.0 почне працювати 27 квітня 2026 року.

З цієї дати заяви на отримання тимчасових або постійних дозволів на проживання, а також на отримання статусу довгострокового резидента ЄС подаватимуться виключно в електронному вигляді.

Роботодавці матимуть нові зобов’язання

Згідно з новими правилами, підприємству, де працюють іноземці, не потрібно буде створювати профіль у систкмі MOS 2.0, однак на електронну пошту компанії буде надіслано посилання, яке роботодавець не зможе проігнорувати.

Починаючи з 27 квітня, іноземці зможуть подавати заяви на проживання та роботу виключно в електронному вигляді. У заявці вони повинні вказати адресу електронної пошти свого роботодавця, на яку система надішле унікальне посилання. За цим посиланням представник компанії електронно заповнить та підпише Додаток 1, де будуть зазначені умови працевлаштування.

Більше того, держустанови більше не прийматимуть скановані копії підписаних документів. Для підпису документів потрібно буде використати електронні інструменти: довірений профіль, кваліфікований електронний підпис або електронне посвідчення особи.

Посилання буде активним лише протягом 30 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну заблокує подальшу обробку заявки іноземця на легалізацію перебування в Польщі. Однак після того, як підписаний додаток буде відправлено, його не можна буде редагувати або відкликати.

Цифровізація процесу не означає скасування візитів до воєводських управлінь. Іноземці, як і раніше, повинні будуть з’явитися за викликом до управлінь, щоб здати відбитки пальців, зразок підпису або пред’явити чиновникам оригінал свого паспорта.

Наразі українці в Польщі становлять близько 70% від загальної кількості іноземних працівників.

Українці в Польщі в 2025 році створили 3200 компаній і стали лідерами за кількістю відкритих бізнесів.

Серед тих хто там створює нові бізнеси за укранцями ідуть білоруси, (1200), китайці (близько 610) і німці (близько 514).

