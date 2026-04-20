Toyota не планирует выпускать полностью электрическую версию RAV4

Вместо электрического RAV4 компания продвигает другие электромобили, в частности модель bZ4X, которая была создана как отдельная платформа для развития и демонстрации электротехнологий.
После обновления продажи этого электрического внедорожника существенно выросли. В Австралии они увеличились на 300% с начала года, а в США модель bZ 2026 (bZ4X за пределами страны) на март занимает третье место по продажам среди электромобилей — после Tesla Model Y и Model 3.
Обновленная версия получила увеличенный запас хода, более быструю зарядку и современные технологии.
По габаритам bZ 2026 близок к RAV4: длина — 184,6 дюйма, ширина — 73,2 дюйма, высота — 65 дюймов, колесная база — 112,2 дюйма.
Развитие гибридов и альтернативные модели
В то же время Toyota активно развивает гибридные технологии. Новый гибридный RAV4 с подзарядкой получил обновленную систему PHEV, которая, по заявлению компании, обеспечивает ведущую в мире энергоэффективность.
Благодаря аккумулятору большей емкости и использованию полупроводников SiC запас хода на электротяге вырос примерно до 150 км (93 мили), что на 58% больше, чем в предыдущей версии.
Кроме того, компания предлагает другие электрифицированные модели, включая компактный C-HR (под названием C-HR+ за пределами США) и внедорожную версию bZ Woodland Touring.
Конкуренция на рынке
В последние годы RAV4 остается одним из самых популярных кроссоверов в мире и конкурирует с Tesla Model Y за лидерство на рынке.
Впрочем, Toyota делает ставку не на полную электрификацию этой модели, а на развитие более широкой линейки технологий и сегментов.
Стоит отметить, что Toyota RAV4 не раз возглавляет рейтинги самых популярных в Украине легковых автомобилей. Так, в марте 2026 года за месяц продали 453 автомобиля этой модели.