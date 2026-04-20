Toyota не планирует выпускать полностью электрическую версию RAV4 Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Toyota RAV4 2025

Компания Toyota не планирует выпускать полностью электрическую версию своего популярного внедорожника RAV4, несмотря на многочисленные предположения на рынке.

Об этом пишет издание electrek

Главный инженер модели Йошинори Футонагане заявил, что вариант с полностью электрической силовой установкой пока не рассматривается.

По его словам, у компании намечена «многовекторная» стратегия развития, которая предполагает одновременное развитие автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей.

Ставка на электрический bZ4X

Вместо электрического RAV4 компания продвигает другие электромобили, в частности модель bZ4X, которая была создана как отдельная платформа для развития и демонстрации электротехнологий.

После обновления продажи этого электрического внедорожника существенно выросли. В Австралии они увеличились на 300% с начала года, а в США модель bZ 2026 (bZ4X за пределами страны) на март занимает третье место по продажам среди электромобилей — после Tesla Model Y и Model 3.

Обновленная версия получила увеличенный запас хода, более быструю зарядку и современные технологии.

По габаритам bZ 2026 близок к RAV4: длина — 184,6 дюйма, ширина — 73,2 дюйма, высота — 65 дюймов, колесная база — 112,2 дюйма.

Развитие гибридов и альтернативные модели

В то же время Toyota активно развивает гибридные технологии. Новый гибридный RAV4 с подзарядкой получил обновленную систему PHEV, которая, по заявлению компании, обеспечивает ведущую в мире энергоэффективность.

Благодаря аккумулятору большей емкости и использованию полупроводников SiC запас хода на электротяге вырос примерно до 150 км (93 мили), что на 58% больше, чем в предыдущей версии.

Кроме того, компания предлагает другие электрифицированные модели, включая компактный C-HR (под названием C-HR+ за пределами США) и внедорожную версию bZ Woodland Touring.

Конкуренция на рынке

В последние годы RAV4 остается одним из самых популярных кроссоверов в мире и конкурирует с Tesla Model Y за лидерство на рынке.

Впрочем, Toyota делает ставку не на полную электрификацию этой модели, а на развитие более широкой линейки технологий и сегментов.

Стоит отметить , что Toyota RAV4 не раз возглавляет рейтинги самых популярных в Украине легковых автомобилей. Так, в марте 2026 года за месяц продали 453 автомобиля этой модели.

