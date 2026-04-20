Место для вашей рекламы

Gemini сможет создавать изображения на основе личных фотографий пользователя

ИИ от Google - Gemini
Компания Google объявила о запуске новых возможностей персонализированной генерации изображений в приложении Gemini. Функция базируется на технологии Personal Intelligence, которая недавно заработала в Украине и позволяет системе учитывать интересы и привычки пользователя без сложных текстовых запросов.
Как сообщили в Google обновления, уже начали разворачивать для подписчиков в США.

Что предусматривает обновление

Обновление интегрирует модель Nano Banana 2 с сервисом Google Photos, позволяющим использовать личную библиотеку изображений как контекст для генерации. Благодаря этому пользователи могут создавать индивидуализированные изображения без ручной загрузки файлов или подробных описаний.
В компании отмечают, что новый подход снижает сложность работы с генеративными инструментами. Вместо длинных подсказок достаточно коротких запросов, таких как создание дома мечты или иллюстрации личных вещей, а система самостоятельно дополняет детали на основе данных из подключенных сервисов.
Читайте также
Отдельная функция позволяет использовать конкретные изображения пользователя и близких с Google Photos. Благодаря меткам людей и животных в библиотеке, Gemini может создавать персонализированные сцены в разных художественных стилях — от акварели до масляной живописи.
В то же время разработчики предусмотрели возможность корректировки результатов. Пользователи могут уточнять запросы, изменять референсные изображения или просматривать источники, используемые для генерации.
В Google отмечают, что персонализация не предполагает прямого обучения моделей на частных фотографиях пользователей. Подключение сервисов добровольно, а настройки конфиденциальности можно изменить в любой момент.
Новые функции уже разворачиваются для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra в США. В компании также сообщили о планах расширить доступ на десктопную версию Chrome и для более широкой аудитории в ближайшее время.
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
