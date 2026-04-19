Как исправить ошибку в водительском удостоверении

Водительское удостоверение в Украине

Если в водительском удостоверении неправильно указаны данные, такой документ можно обменять по желанию владельца. Это касается не только исправления ошибок, но и обновления персональных данных, фото или изменений в пометках по праву управления транспортом (например, автоматическая коробка передач).

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Частые причины для обмена документа:

ошибки в написании фамилии, имени или отчества;

некорректная дата рождения;

ошибки в открытых категориях транспортных средств в водительских удостоверениях старого образца.

Как исправить ошибку

Для обмена водительского удостоверения необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД, взяв с собой документ, удостоверяющий личность, РНУКНП и водительское удостоверение (при наличии).

После проверки данных в реестрах администратор оформляет новый документ. Важно внимательно проверить все данные перед подписанием заявления во избежание повторных обращений.

Ориентировочная стоимость обмена составляет около 608 грн, включая административный сбор и стоимость бланка.

Как мы уже упоминали , во время военного положения и в течение года после его завершения водители, впервые получившие удостоверение сроком на два года, могут пользоваться им даже после окончания срока действия.

Хотя пользоваться просроченным удостоверением возможно, оно формально считается недействительным. Особо на это стоит обратить внимание водителям, которые планируют поездку за границу, ведь за пределами Украины такое удостоверение использовать нельзя.

