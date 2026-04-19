Как исправить ошибку в водительском удостоверении

Если в водительском удостоверении неправильно указаны данные, такой документ можно обменять по желанию владельца. Это касается не только исправления ошибок, но и обновления персональных данных, фото или изменений в пометках по праву управления транспортом (например, автоматическая коробка передач).
Ориентировочная стоимость обмена составляет около 608 грн, включая административный сбор и стоимость бланка.
Как мы уже упоминали, во время военного положения и в течение года после его завершения водители, впервые получившие удостоверение сроком на два года, могут пользоваться им даже после окончания срока действия.
Хотя пользоваться просроченным удостоверением возможно, оно формально считается недействительным. Особо на это стоит обратить внимание водителям, которые планируют поездку за границу, ведь за пределами Украины такое удостоверение использовать нельзя.