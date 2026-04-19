В Украине выросла популярность бензиновых автомобилей
В марте в Украине было зарегистрировано 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
По данным аналитиков, из этого количества 2,5 тысячи составляли новые автомобили (+33%), а 10,6 тысячи — подержанные (+19%).
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями лидерами стали кроссоверы. Чаще украинцы покупали Hyundai Tucson.
ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
- Hyundai Tucson — 212 авто;
- Mazda CX-5 — 123 авто;
- Suzuki SX4 — 123 авто;
- Renault Duster — 107 авто;
- Skoda Karoq — 97 авто;
- Kia Sportage — 96 авто.
Если говорить об импортированных подержанных бензиновых авто, здесь также доминируют кроссоверы.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Tiguan — 705 авто;
- Volkswagen Golf — 628 авто;
- Nissan Rogue — 585 авто;
- Audi Q5 — 562 авто;
- Audi A4 — 319 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что среди автовладельцев в Украине снизился спрос на электрокары. В марте украинцы приобрели 2021 электромобиль, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с февралем 2026 года спрос вырос на 88%.
