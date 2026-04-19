В Украине выросла популярность бензиновых автомобилей

Самые популярные бензиновые авто в марте, Фото: freepik

В марте в Украине было зарегистрировано 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, из этого количества 2,5 тысячи составляли новые автомобили (+33%), а 10,6 тысячи — подержанные (+19%).

Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями лидерами стали кроссоверы. Чаще украинцы покупали Hyundai Tucson.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson — 212 авто;

Mazda CX-5 — 123 авто;

Suzuki SX4 — 123 авто;

Renault Duster — 107 авто;

Skoda Karoq — 97 авто;

Kia Sportage — 96 авто.

Если говорить об импортированных подержанных бензиновых авто, здесь также доминируют кроссоверы.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Tiguan — 705 авто;

Volkswagen Golf — 628 авто;

Nissan Rogue — 585 авто;

Audi Q5 — 562 авто;

Audi A4 — 319 авто.

До этого Finance.ua отмечал , что среди автовладельцев в Украине снизился спрос на электрокары. В марте украинцы приобрели 2021 электромобиль, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с февралем 2026 года спрос вырос на 88%.

