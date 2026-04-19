В Украине выросла популярность бензиновых автомобилей

Технологии&Авто
21
Самые популярные бензиновые авто в марте, Фото: freepik
В марте в Украине было зарегистрировано 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
По данным аналитиков, из этого количества 2,5 тысячи составляли новые автомобили (+33%), а 10,6 тысячи — подержанные (+19%).
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями лидерами стали кроссоверы. Чаще украинцы покупали Hyundai Tucson.
ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
  • Hyundai Tucson — 212 авто;
  • Mazda CX-5 — 123 авто;
  • Suzuki SX4 — 123 авто;
  • Renault Duster — 107 авто;
  • Skoda Karoq — 97 авто;
  • Kia Sportage — 96 авто.
Если говорить об импортированных подержанных бензиновых авто, здесь также доминируют кроссоверы.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
  • Volkswagen Tiguan — 705 авто;
  • Volkswagen Golf — 628 авто;
  • Nissan Rogue — 585 авто;
  • Audi Q5 — 562 авто;
  • Audi A4 — 319 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что среди автовладельцев в Украине снизился спрос на электрокары. В марте украинцы приобрели 2021 электромобиль, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с февралем 2026 года спрос вырос на 88%.
По материалам:
Finance.ua
