Mercedes-Benz представила новый семейный кроссовер (фото) Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Mercedes GLB 2026

Mercedes-Benz показала новое поколение Mercedes GLB, сделав ставку на семейный формат. Это семейный SUV для тех, у кого много дел, детей или багажа. Главный упор сделали на электрических версиях: GLB 200, GLB 250+ и GLB 350 4MATIC.

Об этом пишет arenaev.

Характеристики Mercedes-Benz GLB

Базовая версия Mercedes-Benz GLB 200 обладает двигателем мощностью 165 кВт и обеспечивает автономность до 431 км (по циклу WLTP). Версия GLB 250+ предлагает 200 кВт мощности двигателя и запас хода до 631 км на одном заряде.

Топовый вариант GLB 350 4MATIC получил полный привод и суммарную мощность 260 кВт, однако несколько меньше автономность — до 614 км. Версии 250+ и 350 оснащены батареей с полезной емкостью 85 кВт·ч, а младшая модификация — 58 кВт·ч.

Mercedes-Benz GLB имеет запас хода до 631 км

Mercedes использовала 800-вольтную архитектуру, позволяющую быстро заряжать авто. При соответствующей мощной станции можно добавить до 260 км пробега всего за 10 минут, а максимальная мощность зарядки достигает 320 кВт.

Для тех, кто не готов полностью переходить на электротягу, доступны гибридные версии с 1,5-литровым двигателем и небольшим электромотором.

Доступны гибридные версии

Mercedes-Benz GLB можно выбрать в версии на пять или семь мест. Второй ряд сидений двигается вперед и назад на 14 см, потому можно быстро изменить баланс между пространством для пассажиров и багажом. Третий ряд рассчитан на людей ростом до 1,71 м.

Впереди имеется дополнительный багажник объемом 127 литров, а основной отсек вмещает до 540 литров (с разложенными сиденьями до 1715 литров) груза.

Багажник Mercedes-Benz GLB

Новый Mercedes-Benz GLB имеет длину 4732 мм, ширину — 1861 мм, высоту — 1687 мм, а колесная база составляет 2889 мм.

Для бездорожья предусмотрели режим Terrain Mode (версии с полным приводом). Камеры помогают видеть, что находится под передней частью авто, создавая эффект «прозрачного капота». GLB способен тянуть прицеп весом до 2000 кг.

Интерьер и безопасность

Салон получил систему MBUX Superscreen, объединяющую сразу три дисплея под одним стеклом.

Автомобиль использует искусственный интеллект от Google и Microsoft. С ним можно общаться голосом, а также получать пояснения сложных тем в простой форме. На экране даже есть виртуальный аватар, меняющий цвет.

Интерьер Mercedes-Benz GLB

Инженеры интегрировали в автомобильный тепловой насос, который позволяет быстрее прогревать салон даже при -7°C, используя тепло от батареи и моторов.

Система очистки стекла подаёт воду прямо через щетки, что уменьшает разбрызгивание. Дверь прикрывает нижнюю часть кузова, поэтому одежда остается чистой.

Автомобиль использует 8 камер и 5 радаров, что обеспечивает работу системы помощи водителю. Он может сам сменить полосу движения после сигнала поворота.

Для дополнительной безопасности в салоне была реализована центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром. При аварии система автоматически отключает высоковольтную батарею.

Цена

В Германии электрический GLB 200 стоит от €53 454,80, а лизинг стартует примерно с €360 в месяц. Цена гибридной версии составляет от €50 396,50.

