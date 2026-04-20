Google выпустила четвертую и финальную бета-версию Android 17 20.04.2026

Финальная стабильная версия Android 17 станет доступна для совместимых устройств позже этого года

Запуск Android 17 Beta 4 для совместимых устройств Android уже состоялся. Хотя пользователям не стоит ожидать значительных или кардинальных изменений в этой версии, это касается, прежде всего, тех, кто уже тестировал Android 17 с момента старта бета-программы и знаком с его функциями и интерфейсом. Для новых пользователей, еще не взаимодействующих с предыдущими бета-версиями, финальный релиз может принести гораздо более заметные изменения.

Четвертая, вероятно, последняя, ​​бета-версия вышла примерно через две недели после Beta 3.

Этот релиз стал важным сигналом того, что стабильная версия Android 17 уже совсем близка. Google называет ее последней запланированной бета-версией, хотя теоретически не исключает появление еще одного незапланированного обновления в случае необходимости. Однако пока это выглядит маловероятным.

Ожидается, что финальная стабильная версия Android 17 станет доступна для совместимых устройств позже в этом году.

Ключевые нововведения

В этом выпуске имеется ряд изменений, ориентированных преимущественно на разработчиков.

Одно из ключевых новшеств — ограничение использования памяти приложениями в зависимости от общего объема оперативной памяти устройства. Для обычных пользователей это почти незаметное изменение, поскольку оно касается внутренней оптимизации работы приложений. Разработчики, однако, могут изменять подход к управлению ресурсами, что будет косвенно влиять на стабильность и производительность программ.

Еще одно важное изменение — отказ от возможности разработчиков игнорировать ограничения ориентации экрана, изменения размера окна и соотношение сторон на устройствах с большими дисплеями. Это может повлиять на опыт пользователей планшетов и других устройств с большими экранами, где адаптивность приложений становится критически важной.

Также Google отмечает ряд других технических изменений в этом релизе, однако они в основном касаются внутренних правил для разработчиков и не будут оказывать прямого влияния на повседневное использование системы.

iTechua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.