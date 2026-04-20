0 800 307 555
Новое приложение ЕС для проверки возраста взломали за 2 минуты

Все делается через несколько минут и не требует сложных инструментов
Все делается через несколько минут и не требует сложных инструментов
Исследователь безопасности Пол Мур продемонстрировал, что новое приложение ЕС для проверки возраста можно взломать менее чем через две минуты — достаточно базового редактирования файла на Android-устройстве.
На X Мур опубликовал видео с записью экрана, где продемонстрировал, как выполняется обход.

Как работает обход защиты

Первоначально исследователь прошел стандартную настройку: приложение предложил создать шестизначный PIN-код, подтвердить его, выбрать метод проверки и получить официальные цифровые данные 18+. На этом этапе все сработало как следует.
Однако дальше Мур открыл файловый менеджер, перешел в папку shared_prefs и удалил зашифрованные записи PIN-кода из файла eudi-wallet.xml. После перезапуска приложения он смог установить новый PIN и получил доступ к уже существующим данным.
Тот же конфигурационный файл отвечает и за другие функции безопасности. Если обнулить параметр ограничения попыток, можно бесконечно подбирать PIN, а при замене одного булевого значения биометрическая проверка отключается полностью. Все это по словам исследователя делается через несколько минут и не требует сложных инструментов.

Запуск приложения

Эта демонстрация появилась через несколько дней после того, как ЕС объявил приложение технически готовым.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила его как решение с открытым кодом и «высоким уровнем конфиденциальности», а также призвала страны внедрять его, чтобы обезопасить детей в интернете.
Следует отметить, что в репозитории на GitHub вместо прямо указано: это ранняя версия приложения, где уровень безопасности и конфиденциальности ниже финального продукта, и приложение не рекомендуют использовать в реальных условиях.
Несмотря на это, Мур предупредил, что подобные уязвимости могут привести к большим проблемам в будущем.
По материалам:
mezha.media
