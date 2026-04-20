Новое приложение ЕС для проверки возраста взломали за 2 минуты
Hacking the #EU #AgeVerification app in under 2 minutes.— Paul Moore - Security Consultant (@Paul_Reviews) April 16, 2026
During setup, the app asks you to create a PIN. After entry, the app *encrypts* it and saves it in the shared_prefs directory.
1. It shouldn't be encrypted at all - that's a really poor design.
2. It's not… https://t.co/z39qBdclC2 pic.twitter.com/FGRvWtWzaZ
Как работает обход защиты
Запуск приложения
Our app ticks all the boxes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026
✅ Highest privacy standards in the world
✅ Works on any device
✅ Easy to use
✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0
