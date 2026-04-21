Starlink увеличил количество активных пользователей более чем в два раза за год

Количество абонентов Starlink превысило 10 млн

Сервис спутникового интернета Starlink резко увеличил количество клиентов в первом квартале 2026 года.

Как сообщает Mediasat со ссылкой на данные Apptopia, количество ежемесячных активных пользователей (MAU) выросло более чем на 100% в годовом исчислении. Такая динамика сохраняется уже четвертый квартал подряд.

Параллельно увеличивается и установка приложения: за первые три месяца года их было 2,8 млн, что на 109% больше, чем в прошлом году.

Где расширяется сервис

Быстрее всего сервис расширяется в Латинской Америке. В Бразилии количество активных пользователей возросло примерно на 450% за год, а доля страны в глобальной базе поднялась до 13% по сравнению с менее чем 5% годом ранее. В Аргентине прирост составил 159%. Итого эти два рынка уже формируют более 20% мировой аудитории Starlink.

США остаются наикрупнейшим рынком сервиса. Там количество MAU увеличилось на 223% в годовом измерении, а загрузки приложения за квартал достигли 1,2 млн — это самый высокий показатель среди всех стран. На американских пользователей приходится около 37% общей аудитории.

Количество абонентов Starlink

Starlink продолжает масштабироваться в качестве глобального сервиса спутникового интернета.

По состоянию на февраль 2026 года количество его абонентов превысило 10 млн в более чем 160 странах, а с момента запуска компания вывела на орбиту более 10 000 спутников, сформировав одну из крупнейших спутниковых сетей в мире.

