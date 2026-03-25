россия запустила на орбиту «аналог Starlink»

российская частная космическая компания Бюро 1440 года 23 марта вывела на орбиту первые 16 спутников проекта Рассвет. Низкоорбитальная группа предназначена для обеспечения широкополосного интернета и позиционируется как российский аналог Starlink компании SpaceX.

Видео развёртывания системы опубликовал Телеграм-канал ASTRA.

Это уже третий запуск, однако впервые на орбиту выводят серийные аппараты. Для полноценной работы на орбите должно находиться около 250 спутников.

Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов целевой групповой спутниковой сети состоялся в понедельник.

Приоритеты проекта

Сначала проект планировали для гражданских нужд, в частности, для поддержки авиаперевозок и железнодорожного транспорта. Однако после того, как Илон Маск отключил российским военным доступ к Starlink, приоритет спутниковой группировки сместился в сторону военного использования.

Для замены Starlink Рассвету нужно совершить еще более десятка запусков, разработать компактный и недорогой наземный терминал и наладить их массовое производство.

Как известно, операция по блокированию российских Starlink стартовала после многочисленных сообщений об использовании этой технологии в военных дронах врага. Украинская сторона немедленно обратилась в компанию SpaceX для решения проблемы. Минобороны во взаимодействии с инженерами компании Space X удалось отключить нелегальные терминалы Starlink.

