Toyota выводит на рынок новый купевидный электрокроссовер (фото)
Toyota расширяет свою линейку электрических автомобилей в Европе и выводит на рынок новый купевидный кроссовер Toyota C-HR+. Это полностью электрическая модель на платформе eTNGA, созданная компанией специально для электромобилей.
Об этом пишет arenaev.
Характеристики Toyota C-HR+
Новый C-HR+ заметно отличается от гибридной версии. Он получил переднюю часть с узкой LED оптикой. Длина кузова составляет 4530 мм, что на 170 мм больше стандартного C-HR.
Колесную базу расширили, поэтому в салоне стало больше места — расстояние между передними и задними сиденьями достигает 900 мм. Полезный объем багажника 416 литров.
Новые электроприводы eAxle объединяют мотор и вспомогательные компоненты в компактный и легкий модуль, что должно улучшить эффективность. Покупателям предложат три комплектации: Mid, Mid+ и High. Доступны две батареи: 57,7 кВтч и 77 кВтч.
Самая дальнобойная версия получила передний привод и батарею 77 кВт·ч — она проезжает до 607 км на одном заряде. Это рекорд среди электромобилей Toyota.
Для тех, кому важна динамика, доступна полноприводная версия — она разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. Полноприводная версия способна тянуть прицеп весом до 1500 кг. На батарею дают гарантию 10 лет.
Все версии поддерживают быструю зарядку мощностью 150 кВт. Как заявляет производитель, батарея заряжается с 10 до 80% примерно за 28 минут. В топовой комплектации High установили бортовое зарядное устройство на 22 кВт — оно позволяет зарядить меньшую батарею чуть более чем за 2 часа.
Toyota также добавила тепловой насос, обогревающий салон зимой без значительных потерь энергии. В режиме ECO система греет только водительское сиденье, если в автомобиле нет пассажиров. Это помогает сберечь заряд и увеличить запас хода.
В салоне доступен 14-дюймовый дисплей мультимедиа и 7-дюймовая приборная панель. Обивку сидений сделали из переработанных пластиковых бутылок.
Водитель может регулировать уровень рекуперации лепестками за рулем — это позволяет контролировать замедление и возвращать энергию в батарею.
Новая модель получила комплекс Toyota T-Mate с камерами и детекторами. Система может самостоятельно тормозить или подруливать во избежание аварии.
Есть интересная функция: подсветка салона загорается красным, если при открытии двери приближается другой автомобиль или велосипед.
Электромобиль Toyota C-HR+ поступит в продажу в Европе до конца марта.
