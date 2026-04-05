0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Siri станет многозадачной: Apple тестирует новую функцию — Bloomberg

Логотип Siri AI Assistant
Логотип Siri AI Assistant, Фото: Getty Images
Apple готовит большое обновление Siri, которое должно сделать помощника более похожим на современные ИИ-чаты. По информации Bloomberg, новая функция позволит Siri обрабатывать несколько запросов сразу, а не по одному, как сейчас.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, компания разрабатывает эту функцию в рамках iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые планируют выпустить в конце года.
Речь идет о возможности совмещать несколько команд в одном обращении к Siri. Например, пользователь сможет попросить помощника проверить погоду, создать встречу в календаре и сразу отправить сообщение без необходимости формулировать каждый запрос отдельно.
Siri поддерживает последовательные команды без повторного употребления слов «Siri» или «Привет, Siri», однако каждое действие все равно обрабатывает отдельно. Именно поэтому помощник часто считают менее удобным по сравнению с новыми ИИ-решениями.
По данным Bloomberg, эта разработка является частью более широкого обновления Siri. Apple стремится сделать помощника более полезным, способным лучше понимать контекст, личную информацию пользователя и отображаемое на экране.
Ожидается, что новая Siri и другие функции Apple Intelligence компания покажет на конференции WWDC 8 июня.

Siri как чат-бот

Помимо многозадачности, компания, по данным издания, работает над тем, чтобы Siri действовала больше, чем чат-бот. Apple готовит отдельное приложение для помощника и функцию, которая позволит получать и обобщать информацию из интернета в рамках внутреннего проекта World Knowledge Answers.
В перспективе это должно дать Siri возможность выполнять более сложные цепочки действий, в частности находить фотографию, редактировать ее и сразу отправлять контакт по одной команде.

Новая клавиатура

Отдельно Apple, как утверждают источники, тестирует обновленную системную клавиатуру. Она имеет улучшенную автокоррекцию и сможет предлагать альтернативные слова по принципу сервисов типа Grammarly. Окончательное решение о запуске этого инструмента компания еще не приняла.

Место для вашей рекламы
