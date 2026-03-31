Apple начала тестировать iOS 26.5 с новыми функциями для iPhone

iOS 26.5 Beta 1 уже могут установить разработчики
Apple недавно выпустила iOS 26.4, а сейчас начала тестировать iOS 26.5 Beta 1, добавив целый ряд новых функций и изменений, в частности для пользователей в Европейском Союзе.
Об этом пишет MacRumors.

Обновление Maps

Одним из главных новшеств стало развитие приложения Maps. В нем появилась функция Suggested Places, рекомендующая места на основе популярных локаций поблизости и недавних поисков.
Также обновление закладывает основу для запуска рекламы в Maps: компании смогут продвигать свои заведения в результатах поиска и рекомендации. Такие объявления будут иметь соответствующую маркировку.

Усиление безопасности сообщений

Особое внимание уделено безопасности сообщений. Apple снова активировала сквозное шифрование (E2EE) для RCS-переписки между iPhone и Android.
Это означает, что сообщения будут защищены от перехвата третьими сторонами.

Изменения для пользователей в ЕС

Для рынка ЕС компания готовит изменения в соответствии с требованиями законодательства. Среди них — улучшенная поддержка посторонних аксессуаров.
В частности, появится быстрое подключение устройств по аналогии с AirPods, возможность получать уведомления на смартчасы других производителей, а также синхронизацию Live Activities с носимыми гаджетами.

Прочие нововведения

Среди других новшеств — автоматическая установка Bluetooth-соединения при подключении аксессуаров через USB-C, новые настройки переноса сообщений при переходе с iPhone на Android, а также упоминания о предстоящих наградах в Apple Books.
iOS 26.5 Beta 1 уже могут установить разработчики. Точных сроков публичного релиза обновления пока нет.
По материалам:
mezha.media
AppleiPhone
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
