Apple начала тестировать iOS 26.5 с новыми функциями для iPhone

iOS 26.5 Beta 1 уже могут установить разработчики

Apple недавно выпустила iOS 26.4, а сейчас начала тестировать iOS 26.5 Beta 1, добавив целый ряд новых функций и изменений, в частности для пользователей в Европейском Союзе.

Об этом пишет MacRumors.

Обновление Maps

Одним из главных новшеств стало развитие приложения Maps. В нем появилась функция Suggested Places, рекомендующая места на основе популярных локаций поблизости и недавних поисков.

Также обновление закладывает основу для запуска рекламы в Maps: компании смогут продвигать свои заведения в результатах поиска и рекомендации. Такие объявления будут иметь соответствующую маркировку.

Усиление безопасности сообщений

Особое внимание уделено безопасности сообщений. Apple снова активировала сквозное шифрование (E2EE) для RCS-переписки между iPhone и Android.

Это означает, что сообщения будут защищены от перехвата третьими сторонами.

Изменения для пользователей в ЕС

Для рынка ЕС компания готовит изменения в соответствии с требованиями законодательства. Среди них — улучшенная поддержка посторонних аксессуаров.

В частности, появится быстрое подключение устройств по аналогии с AirPods, возможность получать уведомления на смартчасы других производителей, а также синхронизацию Live Activities с носимыми гаджетами.

Прочие нововведения

Среди других новшеств — автоматическая установка Bluetooth-соединения при подключении аксессуаров через USB-C, новые настройки переноса сообщений при переходе с iPhone на Android, а также упоминания о предстоящих наградах в Apple Books.

iOS 26.5 Beta 1 уже могут установить разработчики. Точных сроков публичного релиза обновления пока нет.

