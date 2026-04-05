Apple снимает с производства Mac Pro и не планирует новых моделей Сегодня 00:10

Компания Apple официально прекратила продажи Mac Pro, завершив историю одного из самых мощных и дорогих компьютеров в своей линейке. Как сообщает 9to5Mac, устройство уже исчезло с сайта компании, а страница покупки перенаправляет пользователей на общий каталог Mac.

Более того, Apple подтвердила, что не планирует выпускать новые поколения Mac Pro, фактически закрыв это направление навсегда.

Последняя версия модели, представленная в 2019 году и обновленная в 2023-м чипом M 2 Ultra, так и не получила дальнейшего развития, оставаясь в продаже без изменений по цене от $6999.

Вместо него компания делает ставку на Mac Studio, который теперь позиционируется в качестве основного профессионального настольного компьютера.

Устройство доступно с более современными чипами, включая M 3 Ultra, и предлагает конфигурации с 32-ядерным процессором, 80-ядерной графикой, до 256 ГБ объединенной памяти и накопителем до 16 ТБ.

После снятия Mac Pro с производства в линейке Apple остаются три настольные модели: iMac, Mac mini и Mac Studio. Также компания продолжает развивать ноутбуки, в том числе MacBook Air, MacBook Pro и новый MacBook Neo.

Помимо превращения новейших Mac Studio, дополнительно развитие программного обеспечения также уменьшило потребность в сверхмощных рабочих станциях.

В частности, в MacOS Tahoe Apple внедрила возможность объединения нескольких компьютеров через Thunderbolt 5 для масштабирования производительности, что частично заменяет сценарии использования Mac Pro.

