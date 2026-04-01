Китайские производители микрочипов признали техническое отставание от Запада на 10 лет 01.04.2026, 01:42 — Технологии&Авто

На фоне официальных заявлений о достижении «технологического суверенитета» представители крупнейших китайских компаний в сфере микроэлектроники откровенно высказались о серьезных проблемах отрасли, которые становятся все более заметными на международной арене.

Во время конференции Semicon China 2026 в Шанхае лидеры ключевых предприятий признали: несмотря на значительные финансовые вливания, Китаю не хватает передовых технологий и высококвалифицированных инженеров, тормозящих прогресс в производстве современных микрочипов, рассказывает Kurazh.

Технологические барьеры и ограничения в производстве

На отраслевой выставке руководители таких компаний как ACM Research, National Silicon Industry Group (NSIG), Sino IC Leasing и Chongqing Xinlian Microelectronics отметили, что китайское оборудование до сих пор не стало конкурентоспособным на мировом рынке.

В частности, генеральный директор ACM Research подчеркнул, что отсутствие доступа к передовым техпроцессам лишает Китай возможности производить микрочипы топового уровня в ближайшее время.

Все надежды на создание собственных инструментов остаются на этапе исследований, а готовых к серийному производству решений в стране пока нет. Это заставляет китайскую индустрию сосредотачиваться на производстве микросхем по уже устаревшим технологиям, тогда как США, Европа и Тайвань стремительно двигаются вперед.

Нехватка квалифицированных кадров

Вызовы для отрасли не ограничиваются технологическими аспектами. Старший вице-президент Chongqing Xinlian Microelectronics Ли Хаймин отметил, что даже если Китай получит доступ к самому современному оборудованию для производства микрочипов, острый дефицит специалистов не позволит эффективно его использовать.

Быстрый рост промышленности искусственного интеллекта требует особых знаний, но количество компетентных инженеров значительно уступает числу претендентов на государственные субсидии. В результате увеличения объемов производства сдерживается нехваткой человеческого капитала, который нельзя импортировать так же быстро, как сырье.

«Стремительное развитие сегмента искусственного интеллекта требует специфических знаний, а квалифицированных специалистов в Китае гораздо меньше, чем желающих получить государственные субсидии», — заявил Ли Хаймин.

Отставание в критических сегментах рынка

Наиболее остро проблема отставания проявляется в сфере серверных решений и центров обработки данных. Если в сегменте чипов для потребительской электроники Китай еще может соперничать с лидерами, то в производстве серверных процессоров и микросхем для дата-центров разрыв с Западом и Тайванем составляет 5−10 лет. Для динамичного рынка информационных технологий это означает утрату конкурентного преимущества на длительный период.

Попытки экспорта собственного оборудования усложняются не только санкциями, но и несоответствием характеристик современным стандартам энергоэффективности и вычислительной мощности.

