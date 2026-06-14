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Электромобили теряют популярность: что выбирали украинцы в мае

Технологии&Авто
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Самые популярные электромобили мая
Самые популярные электромобили мая, Фото: magnific
Спрос на электромобили в Украине снижается. В мае 2026 года украинцы приобрели 2652 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с маем прошлого года спрос на такие авто упал на 57%, а по отношению к апрелю текущего года — на 12%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Большинство зарегистрированных электромобилей составляли легковые автомобили — 2495 единиц. Из них 466 были новыми, тогда как 2029 — подержанными.
Среди 157 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей мая:
  • BYD Sea Lion 06 EV — 64 авто;
  • BYD Leopard 3 — 57 авто;
  • Zeekr 7X — 39 авто;
  • Toyota bZ4X — 30 авто;
  • Volkswagen ID. UNYX — 24 авто.
Лидером среди впервые реализованных в Украине подержанных электромобилей стал Nissan Leaf. В мае украинцы приобрели 310 таких авто.
В пятерку лидеров также попали:
  • Tesla Model Y — 262 авто;
  • Tesla Model 3 — 199;
  • Chevrolet Bolt — 100;
  • Kia Niro EV — 89.
Ранее Finance.ua писал, что в мае украинцы зарегистрировали 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортные авто снизился на 18%.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромЭлектромобили
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