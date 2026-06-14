Электромобили теряют популярность: что выбирали украинцы в мае Сегодня 19:06 — Технологии&Авто

Самые популярные электромобили мая, Фото: magnific

Спрос на электромобили в Украине снижается. В мае 2026 года украинцы приобрели 2652 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с маем прошлого года спрос на такие авто упал на 57%, а по отношению к апрелю текущего года — на 12%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Большинство зарегистрированных электромобилей составляли легковые автомобили — 2495 единиц. Из них 466 были новыми, тогда как 2029 — подержанными.

Среди 157 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей мая:

BYD Sea Lion 06 EV — 64 авто;

BYD Leopard 3 — 57 авто;

Zeekr 7X — 39 авто;

Toyota bZ4X — 30 авто;

Volkswagen ID. UNYX — 24 авто.

Лидером среди впервые реализованных в Украине подержанных электромобилей стал Nissan Leaf. В мае украинцы приобрели 310 таких авто.

В пятерку лидеров также попали:

Tesla Model Y — 262 авто;

Tesla Model 3 — 199;

Chevrolet Bolt — 100;

Kia Niro EV — 89.

Ранее Finance.ua писал , что в мае украинцы зарегистрировали 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортные авто снизился на 18%.

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