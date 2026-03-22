Nvidia прогнозує попит на свої ШІ-чипи на рівні $1 трлн

Nvidia прогнозує $1 трлн виручки від ШІ-чипів до 2027 року

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час щорічної конференції розробників GTC у Сан-Хосе приголомшив інвесторів новим фінансовим прогнозом. За його словами, обсяг замовлень на новітні чипи Blackwell та Vera Rubin сягне астрономічної позначки в 1 трильйон доларів до 2027 року. Він зазначив, що технологічні гіганти, такі як OpenAI, Anthropic та Meta зміщують фокус на масове обслуговування користувачів (інференс), що й викличе попит на чипи архітектури Rubin.

Про це пише Reuters.

Ще в лютому під час звіту про прибутки компанія оцінювала потенціал доходів від своїх ШІ-чипів до 2026 року у $500 млрд.

Подвоєння цього прогнозу Хуанг пояснив переходом усієї індустрії від ранніх етапів експериментів до великомасштабного розгортання готових ШІ-продуктів.

Ринок відреагував на заяву короткочасним стрибком акцій Nvidia, які зрештою закрили торги зі зростанням на 1,2%.

Технологічні гіганти, такі як OpenAI, Anthropic та Meta, витративши сотні мільярдів на тренування своїх моделей, нині зміщують фокус на масове обслуговування користувачів (інференс).

Хуанг розповів, що відтепер цей процес обробки запитів складатиметься з двох кроків:

За першу стадію («prefill»), під час якої слова користувача перетворюються на зрозумілі для ШІ токени, відповідатимуть потужні чипи Vera Rubin від Nvidia.

За другу стадію («decode»), коли система безпосередньо генерує відповідь, відповідатимуть новітні розробки від стартапу Groq.

Масове виробництво архітектури Rubin, яка у 3,5 раза швидша за Blackwell у тренуванні моделей та в 5 разів швидша в інференсі, Nvidia планує наростити вже у другій половині поточного року.

