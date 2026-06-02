ЕЦБ предупредил о рисках «ИИ-пузырях» для финансовой системы Европы Сегодня 06:36 — Технологии&Авто

Робот на фоне европейского флага

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о возможных рисках для финансовой стабильности еврозоны из-за стремительного роста инвестиций в сферу искусственного интеллекта. Особую обеспокоенность регулятора вызывает активное финансирование ИИ-проектов через рынок частного кредитования.

Что говорят в ЕЦБ

В новом обзоре финансовой стабильности ЕЦБ отметил, что масштабные вложения в ИИ-компании и дата-центры могут обернуться потерями для инвесторов, если ожидания о прибыльности технологий не оправдаются.

В документе отмечается: «Если объемы таких вложений продолжат быстро расти, а ожидаемые денежные потоки от ИИ-вложений разочаруют инвесторов, частный кредит может стать более существенным источником кредитного риска и потенциальным усилителем стресса для финансовых учреждений еврозоны».

Читайте также ИИ спровоцировал бум найма специалистов по кибербезопасности

В ЕЦБ смоделировали сценарий сильнейшего шока на глобальном рынке частного кредитования. По оценкам регулятора, прямое влияние на банки будет ограничено, однако более серьезные последствия могут затронуть страховые компании и пенсионные фонды.

В регуляторе заявили: «Страховые компании и пенсионные фонды в случае негативного сценария могут столкнуться с более существенными повторными потерями переоценки из-за более широкого эффекта распространения на рынки левередж-кредитов, высокодоходных облигаций и акций».

Риски частного кредитования и ИИ

В ЕЦБ объяснили, что частный кредит все чаще используется для финансирования ИИ-инфраструктуры — дата-центров, вычислительных мощностей и компаний, занимающихся разработкой моделей искусственного интеллекта.

Регулятор отмечает, что ажиотаж вокруг ИИ уже оказывает влияние на оценку компаний и кредитные рынки. Отдельную обеспокоенность вызывает высокая концентрация частного кредитования в ІТ- и софтверном секторе.

В отчете также говорится о рисках для отдельных бизнес-моделей из-за быстрого развития ИИ-технологий.

Среди других проблем рынка частного кредитования ЕЦБ назвал:

ухудшение качества кредитов;

непрозрачность оценки активов;

рост концентрации рисков;

возможные проблемы с ликвидностью;

зависимость от оптимистических прогнозов по развитию ИИ.

В ЕЦБ подчеркнули, что частное кредитование может стать одним из ключевых источников финансирования развития искусственного интеллекта в Европе, однако будущая прибыльность таких инвестиций остается неопределенной.

На этом фоне регулятор призвал более внимательно следить за рынком и сокращать пробелы в данных по частному кредитованию.

Читайте также Модели ИИ назвали 10 профессий, в которых они отберут работу

В то же время в ЕЦБ подчеркнули, что частный кредит не создает прямой системной угрозы для финансовой стабильности еврозоны. Однако быстрый рост ИИ-индустрии может изменить ситуацию, если ожидания эффективности технологий окажутся завышенными.

Европейские регуляторы все чаще предупреждают о рисках ИИ

Предупреждение ЕЦБ стало очередным заявлением международных финансовых институтов о потенциальных рисках, связанных с искусственным интеллектом.

Ранее ЕЦБ уже сообщал об использовании ИИ в собственных системах прогнозирования инфляции. Регулятор отметил, что модели машинного обучения помогают анализировать риски и отслеживать изменения инфляции в режиме реального времени.

В свою очередь Международный валютный фонд ранее предупреждал о риске финансового кризиса из-за ИИ-кибератак. В МВФ заявляли, что новые модели искусственного интеллекта могут усилить хакерские возможности и создать дополнительные угрозы для глобальной финансовой системы.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.