ЕЦБ предупредил о рисках «ИИ-пузырях» для финансовой системы Европы

Технологии&Авто
Робот на фоне европейского флага
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о возможных рисках для финансовой стабильности еврозоны из-за стремительного роста инвестиций в сферу искусственного интеллекта. Особую обеспокоенность регулятора вызывает активное финансирование ИИ-проектов через рынок частного кредитования.

Что говорят в ЕЦБ

В новом обзоре финансовой стабильности ЕЦБ отметил, что масштабные вложения в ИИ-компании и дата-центры могут обернуться потерями для инвесторов, если ожидания о прибыльности технологий не оправдаются.
В документе отмечается: «Если объемы таких вложений продолжат быстро расти, а ожидаемые денежные потоки от ИИ-вложений разочаруют инвесторов, частный кредит может стать более существенным источником кредитного риска и потенциальным усилителем стресса для финансовых учреждений еврозоны».
В ЕЦБ смоделировали сценарий сильнейшего шока на глобальном рынке частного кредитования. По оценкам регулятора, прямое влияние на банки будет ограничено, однако более серьезные последствия могут затронуть страховые компании и пенсионные фонды.
В регуляторе заявили: «Страховые компании и пенсионные фонды в случае негативного сценария могут столкнуться с более существенными повторными потерями переоценки из-за более широкого эффекта распространения на рынки левередж-кредитов, высокодоходных облигаций и акций».

Риски частного кредитования и ИИ

В ЕЦБ объяснили, что частный кредит все чаще используется для финансирования ИИ-инфраструктуры — дата-центров, вычислительных мощностей и компаний, занимающихся разработкой моделей искусственного интеллекта.
Регулятор отмечает, что ажиотаж вокруг ИИ уже оказывает влияние на оценку компаний и кредитные рынки. Отдельную обеспокоенность вызывает высокая концентрация частного кредитования в ІТ- и софтверном секторе.
В отчете также говорится о рисках для отдельных бизнес-моделей из-за быстрого развития ИИ-технологий.
Среди других проблем рынка частного кредитования ЕЦБ назвал:
  • ухудшение качества кредитов;
  • непрозрачность оценки активов;
  • рост концентрации рисков;
  • возможные проблемы с ликвидностью;
  • зависимость от оптимистических прогнозов по развитию ИИ.
В ЕЦБ подчеркнули, что частное кредитование может стать одним из ключевых источников финансирования развития искусственного интеллекта в Европе, однако будущая прибыльность таких инвестиций остается неопределенной.
На этом фоне регулятор призвал более внимательно следить за рынком и сокращать пробелы в данных по частному кредитованию.
В то же время в ЕЦБ подчеркнули, что частный кредит не создает прямой системной угрозы для финансовой стабильности еврозоны. Однако быстрый рост ИИ-индустрии может изменить ситуацию, если ожидания эффективности технологий окажутся завышенными.

Европейские регуляторы все чаще предупреждают о рисках ИИ

Предупреждение ЕЦБ стало очередным заявлением международных финансовых институтов о потенциальных рисках, связанных с искусственным интеллектом.
Ранее ЕЦБ уже сообщал об использовании ИИ в собственных системах прогнозирования инфляции. Регулятор отметил, что модели машинного обучения помогают анализировать риски и отслеживать изменения инфляции в режиме реального времени.
В свою очередь Международный валютный фонд ранее предупреждал о риске финансового кризиса из-за ИИ-кибератак. В МВФ заявляли, что новые модели искусственного интеллекта могут усилить хакерские возможности и создать дополнительные угрозы для глобальной финансовой системы.
По материалам:
incrypted
ЕЦБИИ
