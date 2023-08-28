Париж первым в Европе запретит арендованные электросамокаты — Finance.ua

Париж первым в Европе запретит арендованные электросамокаты
В Париже с 1 сентября запретят пользоваться арендованными электрическими самокатами.
Об этом сообщает EuroWeekly News.
Как отмечается, таким образом Париж станет первой европейской столицей, которая полностью запретит аренду этого двухколесного вида транспорта.
В начале апреля в Париже прошло голосование по запрету арендованных электросамокатов на улицах города, который поддержало почти 90% его участников.
Мэр Парижа Анн Идальго лично выступала за запрет, подчеркивая, что это уменьшит «неприятности» на улицах.
Причиной такого голосования стали проблемы, которые создавали разбросанные по всему городу электросамокаты и беспокойство о безопасности их пользователей.
Следует отметить, что запрет будет касаться только сервисов аренды электросамокатов, а не частных транспортных средств, которых по всей Франции в прошлом году было продано 700 тысяч.
Напомним, в прошлом году во французской столице было зарегистрировано 459 аварий с электросамокатами и подобными транспортными средствами, погибли три человека.
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