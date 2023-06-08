Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы — Finance.ua

Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы Сегодня 12:00 — Личные финансы

Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы

Самокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами. Водители этих транспортных средств стали участниками дорожного движения, на которых распространяются все правила и штрафы.

Что изменилось

Согласно закону Украины , транспортным средством теперь считаются электрические модели с двумя или более колесами, оснащенные исключительно электрическими тяговыми двигателями (одним или несколькими) и системой аккумулирования электрической энергии (аккумуляторной батареей), которая имеет технические возможности заряжаться от внешнего источника электрической энергии.

А также легкое персональное электрическое транспортное средство: от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч и низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: от двух колес и может ехать со скоростью 10−50 км/ч.

В эти категории попадают:

Электросамокаты

Моноколеса

Велосипеды на аккумуляторах

При этом транспортные средства, способные развить скорость более 50 км/ч, попадают в категорию мотоциклов.

Что это значит для украинцев

Во-первых, меняется статус пользователя таких транспортных средств — теперь они станут водителями транспортных средств и перестанут быть просто пешеходами.

Во-вторых, к водителям самокатов и моноколесам будут применяться те же статьи Законов и правила, как и в случае с водителями автомобилей.

Например, за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения к правонарушителю будет применяться штраф в размере 17 000 гривен и изъятие водительского удостоверения (ст. 130 КУоАП).

Кража моноколеса или самоката будет квалифицироваться как незаконное завладение транспортным средством — по статье 289 УКУ.

Санкции этой статьи — ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок. Если кража будет группой лиц — сроком от 5 до 8 лет.

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