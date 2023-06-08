Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы

Личные финансы
227
Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы
Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: каковы штрафы
Самокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами. Водители этих транспортных средств стали участниками дорожного движения, на которых распространяются все правила и штрафы.

Что изменилось

Согласно закону Украины, транспортным средством теперь считаются электрические модели с двумя или более колесами, оснащенные исключительно электрическими тяговыми двигателями (одним или несколькими) и системой аккумулирования электрической энергии (аккумуляторной батареей), которая имеет технические возможности заряжаться от внешнего источника электрической энергии.
А также легкое персональное электрическое транспортное средство: от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч и низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: от двух колес и может ехать со скоростью 10−50 км/ч.
В эти категории попадают:
  • Электросамокаты
  • Моноколеса
  • Велосипеды на аккумуляторах
При этом транспортные средства, способные развить скорость более 50 км/ч, попадают в категорию мотоциклов.

Что это значит для украинцев

Во-первых, меняется статус пользователя таких транспортных средств — теперь они станут водителями транспортных средств и перестанут быть просто пешеходами.
Во-вторых, к водителям самокатов и моноколесам будут применяться те же статьи Законов и правила, как и в случае с водителями автомобилей.
Например, за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения к правонарушителю будет применяться штраф в размере 17 000 гривен и изъятие водительского удостоверения (ст. 130 КУоАП).
Кража моноколеса или самоката будет квалифицироваться как незаконное завладение транспортным средством — по статье 289 УКУ.
Санкции этой статьи — ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок. Если кража будет группой лиц — сроком от 5 до 8 лет.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.