Blue Origin планирует возобновить полеты New Glenn до конца года 03.06.2026, 02:27 — Технологии&Авто

Blue Origin намерена вернуть New Glenn к полетам еще до конца этого года

Компания Blue Origin заявила, что тяжелая ракета New Glenn может снова полететь до конца 2026 года, несмотря на взрыв стартовой площадки 28 мая. В то же время, руководитель NASA Джаред Айзекман считает, что полное восстановление комплекса может затянуться до 2028 года.

Об этом пишет Engadget.

В Blue Origin рассчитывают быстро возобновить запуски

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил в соцсети X, что компания намерена вернуть New Glenn к полетам еще до конца этого года.

Так он отреагировал на заявление администратора NASA Джареда Айзекмана, который в интервью CNBC сказал, что ремонт стартовой площадки после аварии может занять много времени, а завершение работ к 2028 году — вполне возможный сценарий.

Взрыв произошел 28 мая на космодроме в мысе Канаверал во время огневых испытаний ракеты. Тестирование проводилось в рамках подготовки New Glenn к четвертой миссии. На следующий день Айзекман лично посетил стартовый комплекс Launch Complex 36, чтобы оценить повреждения и пообщаться с командой.

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К моменту аварии Blue Origin лишь возобновила испытание ракеты после временного запрета на полеты со стороны Федерального управления гражданской авиации США. После третьей миссии New Glenn не смогла вывести полезную нагрузку на орбиту.

Расследование показало, что причиной инцидента стала утечка криогенного топлива, после чего компании разрешили вернуться к запускам.

Причина взрыва 28 мая пока не установлена. После возвращения доступа к стартовой площадке компания начала собственное расследование. По словам Лимпа, топливные баки ракеты не получили серьезных повреждений, а поврежденную сервисную башню можно отремонтировать на месте без полного демонтажа и замены.

От запусков New Glenn зависят проекты NASA и Amazon

Для Blue Origin быстрое обновление Launch Complex 36 имеет большое значение. Компания является одним из ключевых подрядчиков NASA в программах Artemis и Moon Base, а ракета New Glenn играет немаловажную роль в реализации этих проектов. Именно Blue Origin NASA выбрала для миссии Moon Base I, запуск которой запланирован на осень.

Кроме того, от запусков New Glenn зависит и компания Amazon, принадлежащая Джеффу Безосу. Он планирует использовать ракету для вывода на орбиту спутников Leo для будущей широкополосной сети связи. Четвертая миссия New Glenn должна была доставить на орбиту 48 таких спутников.

Blue Origin также строит еще одну стартовую площадку на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Однако объект находится на раннем этапе подготовки. Компания только недавно заключила соглашение об аренде комплекса SLC-14, а его подготовка к запускам, по оценкам, продлится около двух лет. Поэтому эта площадка также вряд ли будет готова раньше 2028 года.

НВ По материалам:

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