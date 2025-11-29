Молодежь все чаще отказывается от генеративного ИИ Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Молодежь все чаще отказывается от генеративного ИИ

Молодежь сознательно отказывается от генеративного искусственного интеллекта, называя его неэтичным, вредным для окружающей среды и опасным для творчества. Движение, которое сами участники называют «веганством искусственного интеллекта», набирает популярность после многочисленных дискуссий об использовании данных для обучения моделей. Они считают, что технология создает неравные условия и вредит человеческому труду.

Об этом сообщает EuroNews.

Почему молодежь отказывается от ИИ

Издание осветило жизненные истории некоторых «веганов ИИ». Толчком для 21-летней Беллы из Чехии стал конкурс в видеоигре Warframe, где среди работ приняли изображение, созданное ИИ.

Читайте также Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями

Она говорит, что участие потеряло смысл, потому что соперничать пришлось не с человеком, а с алгоритмом.

«Мне это показалось унижением: соперничать с человеком, который не приложил ни капли усилий к этому изображению», — рассказала Белла.

Она добавила, что продолжение работы с такими инструментами стало бы предательством ее собственного творческого пути.

Участники движения уверены, что ИИ наносит вред авторам, чьи работы попадают в наборы данных без разрешения.

Испанец Марк убежден, что проблема имеет и моральное, и социально-экономическое измерение.

«Генеративный ИИ постоянно ворует без согласия абсолютно со всего. Это инструмент капитализма для поддержания эксплуатации работников или даже вывода ее на новый уровень», — говорит парень.

ИИ также может подорвать критическое мышление и психическое здоровье, заставляя пользователей полагаться на быстрые решения и формируя вредную зависимость.

Читайте также Microsoft создала первую суперфабрику искусственного интеллекта

Исследование Массачусетского технологического института (MIT) показало , что участники, пользовавшиеся чат-ботом для написания эссе, демонстрировали более низкую мозговую активность и хуже ориентировались в собственном тексте.

Ученый MIT Наталья Космина считает, что это может стать проблемой в учебе и работе.

Она отмечает: «Если человек действительно не помнит, что только написал, он не чувствует ответственности. А что, если бы это была ситуация жизни и смерти?»

Читайте также Apple заплатит Google $1 триллион за искусственный интеллект для Siri

К страхам прибавляется обеспокоенность формированием зависимости от «быстрых решений». Люси из Испании объясняет, что чат-боты нередко лишь подкрепляют опасные или ложные мысли.

«Когда люди тупят, чат-боты рассказывают им, как они правы и гениальны. Это вызывает беспокойство», — сказала девушка. По ее мнению, чрезмерное использование ИИ только усугубляет проблемы цифровой эпохи.

Вопреки сопротивлению избежать ИИ становится сложно, ведь он интегрируется в учебные программы, рабочие процессы и повседневные сервисы. Марк рассказывает, что воздержание от ИИ привело к конфликтам даже в семье, которая уже привыкла к «упрощению» задач с помощью технологий.

Читайте также NVIDIA инвестирует в Nokia 1 млрд долларов для развития искусственного интеллекта

«Веганка ИИ» Люси также сталкивалась с давлением, когда во время стажировки ей «настоятельно рекомендуют» использовать ИИ. При этом результаты инструментов часто смотрятся неестественно.

«Некоторые из вариантов использования генеративного искусственного интеллекта, конечно, очень интересны и интереснее других. Но мне не нужно сжигать семь деревьев и семь галлонов воды, чтобы переписать электронное письмо», — подчеркнула Космина.

Космина подчеркивает, что доступ к технологиям искусственного интеллекта следует ограничить всем, кто еще учится в школе. Она настаивает, что ИИ не должно навязываться ученикам и студентам, особенно в процессах, где требуется развитие самостоятельного мышления.

Читайте также Meta увольняет 600 работников из отдела искусственного интеллекта

Несмотря на это, часть «веганов ИИ» не исключают, что технология может стать нравственной в надлежащих условиях. Люси отмечает, что ключом могут стать разрешенные источники учебных материалов и прекращение эксплуатации работников.

Энергопотребление, говорит она, будет оставаться проблемой, но не противоречит факту, что многие хобби также имеют экологический след.

«Искусственный интеллект такой повторяющийся и поверхностный. Как только новизна исчезает, вы замечаете, насколько хороши человеческие развлечения по сравнению с этим», — подытожила Люси.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.